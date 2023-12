Randal Kolo Muani a été l'une des nombreuses recrues signées par le PSG cet été. Alors qu'il a du mal à s'imposer, il annonce la couleur pour la deuxième moitié de saison.

PSG : Randal Kolo Muani veut marquer l'histoire au club

Après avoir réussi à obtenir la prolongation de Kylian Mbappé cet été, le PSG a déployé les grands moyens pour rassurer l'attaquant français. C'est ainsi que Luis Campos est allé dénicher, entre autres, Ousmane Dembélé au FC Barcelone, Gonçalo Ramos à Benfica et Randal Kolo Muani de l'Eintracht Francfort. Pour signer l'international français, Nasser Al-Khelaifi a cassé sa tirelire, déboursant la somme colossale de 90 millions d'euros. Mais depuis son arrivée, l'ancien du FC Nantes peine à être le buteur voulu. Il n'a inscrit que quatre buts en 12 matchs disputés en Ligue 1.

Pour autant, Kolo Muani n'entend pas se résigner et continuer à offrir le meilleur de lui-même. Pour la deuxième moitié de la saison, il affiche ses grandes ambitions au Paris Saint-Germain. La recrue la plus chère de l'été du PSG a confié à Graffer, dans un entretien, qu'il est « heureux au PSG ». Malgré sa première partie de saison décevante, il garde la tête sur les épaules et se veut rêveur à Paris. L'international français de 25 ans a déclaré qu'il essaie de tout gagner, « de marquer beaucoup de buts et de rendre les supporters très fiers ».

Randal Kolo Muani très attendu

Après des débuts timides, le Bondynois sait qu'il n'a plus droit à l'erreur lors de la deuxième partie de la saison. Son premier défi se pointe déjà en début d'année 2024 avec le Trophée des Champions face à Toulouse. Mais l'un des plus gros rendez-vous reste les huitièmes de finale contre la Real Sociedad. Le moment plus que jamais pour lui de justifier ses 90 millions d'euros.