Dimanche, à 20h45, le PSG sera sur le terrain de l’US Revel en 32e de finale de la Coupe de France. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

PSG : Plusieurs cadres absents pour affronter l’US Revel

Quatre jours après son nouveau sacre aux Trophées des Champions contre le Toulouse FC, le Paris Saint-Germain va faire son entrée en scène en Coupe de France ce dimanche soir, au Stade Pierre-Fabre, contre l’US Revel. Pour ce match contre le leader de la sixième division, l’entraîneur du premier de Ligue 1 a fait appel à un groupe de vingt-et-un joueurs. Mais Luis Enrique devra composer sans Arnau Tenas (reprise), Milan Skriniar (cheville), Presnel Kimpembe (repos), Lucas Hernandez (infection virale) et Nuno Mendes (séances individuelles).

À ces noms il faut aussi ajouter ceux de Kang-In Lee et Achraf Hakim, qui ont rejoint respectivement la Corée du Sud et le Maroc pour la Coupe d’Asie et la Coupe d’Afrique des Nations. Titulaire indiscutable dans les buts, Gianluigi Donnarumma a lui aussi été laissé au repos par Luis Enrique. Keylor Navas devrait donc disputer ses premières minutes de la saison demain soir. Le successeur de Christophe Galtier a également décidé de laisser Ousmane Dembélé et Marquinhos à Paris. Pour le reste, Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery sont bien présents. À noter que plusieurs jeunes du centre de formation ont été appelés en renfort par Luis Enrique.

Le groupe du PSG pour le voyage à Revel

Gardiens : Letellier, Mouquet, Navas.

Défenseurs : Beraldo, Danilo, Gadou, Mukiele, Nhaga, Zague

Milieux : E. Mbappé, Mayulu, Soler, Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Asensio, Barcola, Ramos, Kolo Muani, Mbappé.