Après avoir versé environ 10M€ à l’OGC Nice pour récupérer Christophe Galtier en juillet passé, le PSG pourrait encore avoir à payer pour son successeur.

Avant d’annoncer officiellement le licenciement de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain veut d’abord s’assurer d’avoir mis la main sur son remplaçant. Ces dernières semaines, Julian Nagelsmann tenait la corde pour prendre les rênes de l’équipe parisienne dans un duo avec Thierry Henry. Mais selon L’Équipe et Foot mercato, l’ancien coach du Bayern Munich n’a pas été convaincu par le projet du PSG et ne devrait donc pas débarquer dans la capitale française cet été. Si les noms de Thiago Motta, Luis Enrique et Xavi Alonso sont évoqués pour le poste, les dirigeants parisiens semblent avoir porté leur choix sur un technicien totalement inattendu.

Mercato PSG : Sergio Conceiçao, favori pour succéder à Galtier ?

En effet, selon les informations relayées ce samedi par RMC Sport, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient entrés en contact avec Sergio Conceiçao pour lui proposer le poste de Christophe Galtier. D’ailleurs, Jorge Mendes, l’agent de l’actuel entraîneur du FC Porto, serait attendu à Paris ce week-end pour affaires, mais devrait en profiter pour évoquer le sujet avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Sous contrat avec le club portugais, l’ancien coach du FC Nantes serait tenté par le projet parisien.

Le quotidien Le Parisien confirme l’intérêt du PSG pour Sergio Conceicao et précise que les contacts entre le Paris SG et le technicien de 48 ans, déjà existants, « ont repris de plus belle ces dernières heures. » Toutefois, le journal régional assure que Conceicao disposerait d’une clause libératoire de 18 millions d’euros. Sur le banc des Dragões depuis 2017, l’ancien milieu de terrain songerait sérieusement à claquer la porte ces derniers mois, alors que ses relations avec son président seraient plus que fraîches, à en croire la presse portugaise.