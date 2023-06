En ce début de mercato estival et désireux de vouloir revenir au premier plan la saison prochaine, l'OL officialise deux renforts.

Mercato OL : Matthieu Louis-Jean et Martin Buchheit officiellement en poste

John Textor avait annoncé de grands changements cet été dans l'organigramme de l'OL. Il a tenu parole. À la recherche d'un homme capable d'offrir un recrutement de qualité à son club qu'il détient depuis plusieurs mois maintenant, l'investisseur américain est allé piocher chez le rival marseillais, avec la nomination de Matthieu Louis-Jean pour diriger la cellule de recrutement de Lyon. Martin Buchheit fait également son arrivée en tant que directeur de la performance. Le club a annoncé ces mouvements à travers un communiqué publié ce lundi matin.

"L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer une étape majeure dans la restructuration de son organisation sportive avec les arrivées conjointes de Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement, et de Martin Buchheit, directeur de la performance à compter de la saison 2023/2024. L’Olympique Lyonnais réaffirme son ambition de figurer à nouveau parmi les clubs de football les plus compétitifs au monde."

Le mercato estival va enfin pouvoir commencer à l'OL

Maintenant que les deux hommes sont en place, ils vont pouvoir commencer à travailler pleinement sur le mercato estival de l'Olympique Lyonnais. Laurent Blanc attend de nombreuses recrues cet été pour travailler avec un effectif de qualité à tous les niveaux, et avoir les moyens d'emmener le club le plus haut possible la saison prochaine.

Avec le départ déjà acté d'Houssem Aouar, et ceux de Moussa Dembélé et de Karl Toko-Ekambi qui devraient être annoncés incessamment sous peu, les nouveaux dirigeants vont avoir du pain sur la planche pour compenser les nombreux manquements dans les prochaines semaines. Et même si l'OL ne dispute pas de coupe d'Europe pour la deuxième année consécutive, la reprise du championnat approche, et il sera nécessaire d'avoir un groupe quasi au complet pour la préparation estivale qui débute le 6 juillet prochain. La course contre la montre est lancée à Lyon.