Le RB Leipzig s’est lancé aux trousses d’un joueur de l’OL, dont la cote est estimée à 20 M€. Les premiers contacts sont noués en vue d’un transfert.

A l’OL, l’heure est la restructuration de l’organigramme. Lundi, le PDG John Textor a procédé à des nominations dans son organisation sportive. Matthieu Louis-Jean a été nommé directeur du recrutement, tandis que Martin Buchheit est désormais le directeur de la performance. Ce mardi, l’Olympique Lyonnais a confirmé les signatures de deux joueurs en provenance du Sénégal. Après un essai concluant, Ibrahima Fall et Moussa Kanté ont signé respectivement jusqu’en 2026 et 2025, grâce au partenariat entre le club rhodanien et Dakar Sacré-Cœur. Les deux joueurs offensifs vont intégrer dans un premier temps la réserve la saison prochaine.

Chez les professionnels, le départ de Castello Lukeba n’est pas à écarter. Impressionnant avec l’équipe des Gones la saison dernière, il a séduit des clubs à l’étranger, dont Tottenham en Premier League. En Bundesliga, le RB Leipzig se serait positionné pour le recruter. Le club allemand a songé au jeune défenseur central pour se renforcer, à la suite du départ Abdou Diallo (son option d’achat n’a pas été levée) et en prévision du futur transfert de l’excellent Josko Gvardiol. « Le club allemand, friand des jeunes joueurs français dans le secteur défensif (Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Nordi Mukiele, Mohamed Simakan), est décidé à mener une opération d'envergure pour recruter le jeune Lyonnais. Un premier contact a été établi entre les deux clubs », selon les informations de L’Equipe.

Formé à l’OL, Castello Lukeba a été révélé en Ligue 1 en 2021-2022, puis il a confirmé son talent la saison dernière (2022-2023). Pilier de la défense de l’équipe de Peter Bosz, puis de Laurent Blanc, il a participé à 34 en Ligue 1 et a été titulaire 33 fois. Grâce à sa régularité et ses performances, sa cote a grimpé jusqu’à 20 M€. Toutefois, le quotidien sportif confirme « des discussions qui pourraient se concrétiser par une première offre écrite du RB Leipzig, qui pourrait se situer aux alentours de 27 M€ ». Notons que l’OL doit renflouer ses caisses d’ici 30 juin, via un apport de 60 M€, conformément à l’injonction de la DNCG dans son courrier transmis à John Textor.