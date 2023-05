Présenté comme un intérêt de Tottenham, le défenseur de l'OL, Castello Lukeba, a répondu sans détour à la question sur son avenir.

Mercato OL : Castello Lukeba, « je ne pense pas à mon avenir pour l'instant »

Révélé la saison dernière à l’OL, Castello Lukeba a confirmé cette saison tout le bien qu’on disait de lui à ses débuts avec l’équipe professionnelle. Il est devenu un joueur majeur de l’Olympique Lyonnais en seulement deux saisons en Ligue 1. Grâce à ses performances à Lyon, en plus de son talent et son potentiel, le jeune défenseur a attiré l’attention des recruteurs.

De grosses écuries européennes, notamment Tottenham, ont inscrit son nom sur leurs tablettes, en attendant l’ouverture du mercato estival. D’après les indiscrétions de Daily Mail, le défenseur central a été supervisé à plusieurs reprises par les scouts des Spurs.

Une offre de prolongation transmise à Lukeba

Séduit par le profil et le qualité technique de Castello Lukeba, le club londonien est donc en embuscade pour une offensive cet été. Informé de l’intérêt que suscite le joueur de 20 ans, l’ OL lui a transmis une offre de prolongation de contrat, comme l’a fait savoir Foot Mercato la semaine dernière. La direction lyonnaise veut ainsi blinder le bail de son joueur très prometteur. Le principal concerné ne se laisse pas perturber par la rumeur sur son futur, comme il l'a indiqué en conférence de presse.

« Je ne pense pas à mon avenir pour l'instant », a-t-il rétorqué au sujet de l’intérêt de Tottenham. Le plus important, c'est d’enchaîner les trois matchs qui restent et les gagner. Tout ce qui concerne mon avenir et l’extra sportif, je mets ça de côté et on verra ça en fin de saison. » Sous contrat à l’OL, son club formateur, jusqu’en juin 2025, le natif de Lyon fait partie des joueurs de l'équipe de Laurent Blanc, qui ont la cote. Selon Transfermarkt, Castello Lukeba vaut 20 millions d'euros sur le marché des transferts.