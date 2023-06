Déterminé à attirer un grand numéro 9 au PSG cet été, Nasser Al-Khelaïfi pourrait réussir un coup exceptionnel avec l’attaquant de Tottenham, Harry Kane.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi fan de Harry Kane

En attendant la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur, en remplacement de Christophe Galtier, les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent en coulisses pour mettre la main sur un grand attaquant à même de remplacer Lionel Messi, qui rejoint l’Inter Miami au terme de son contrat le 30 juin prochain. Et selon les informations du journal Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a fait de la piste menant à Harry Kane la grande priorité du PSG pour renforcer son secteur offensif.

À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 29 ans, qui attend toujours de remporter son premier trophée majeur en club, pourrait quitter les rangs de Tottenham cet été. Le président parisien compterait sur ses excellentes relations avec son homologue Daniel Levy pour parvenir à ses fins dans ce dossier. D’ailleurs, les plantent seraient en train de s’aligner pour une arrivée de Harry Kane au PSG.

Le Real Madrid et Manchester United hors course pour Harry Kane

Pour remplacer Karim Benzema, qui a rejoint l’Arabie saoudite cet été, le Real Madrid a tâté le terrain pour Harry Kane. Mais les 100 millions d’euros réclamés par les Spurs pour leur capitaine ont refroidi les ardeurs des Merengues. Florentino Pérez, qui ne compte pas débourser un tel montant pour un joueur, qui aura bientôt 30 ans et qui ne dispose plus que d’un an de contrat, a annoncé la fin du mercato estival de la Maison-Blanche avec le recrutement de l’attaquant Joselu.

Préparant ainsi la venue libre de Kylian Mbappé dans douze mois. En Angleterre, Manchester United était bien disposé à s’aligner sur le montant fixé pour le transfert de Kane, mais Daniel Levy refuse de renforcer un concurrent direct. Le tabloïd britannique The Mirror rapporte donc que le Paris SG se retrouve désormais tout seul en piste pour le recrutement du natif de Londres. Les Rouge et Bleu auraient ainsi accéléré ces dernières heures pour boucler cette signature phénoménale. Luis Enrique étant lui aussi un grand fan du capitaine de la sélection anglaise.