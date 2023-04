Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2023 à 23:37

Si Christophe Galtier devrait être remplacé sur le banc du PSG la saison prochaine, Nasser Al-Khelaïfi aurait une toute autre décision pour Luis Campos.

Arrivés tous deux l’été dernier, Luis Campos et Christophe Galtier ne devraient plus poursuivre leur collaboration au Paris Saint-Germain après la fin de cette saison. En effet, selon les informations divulguées ce vendredi soir par le quotidien L’Équipe, Christophe Galtier devrait effectivement être remplacé sur le banc du PSG dès cet été. Les éliminations précoces en Coupe de France et Ligue des Champions, combinées au manque d’identité dans le jeu des Rouge et Bleu, ont fini par convaincre les dirigeants que Galtier n’est pas l’homme providentiel comme l’avait pensé Luis Campos au moment de sa nomination en juillet passé.

Après les défaites à domicile face au Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, le Portugais semble avoir compris son erreur puisque le dirigeant portugais aurait lâché le technicien marseillais. Mais le journal sportif assure que l'ancien recruteur de l'AS Monaco devrait poursuivre l’aventure avec le PSG. D’ailleurs, il aurait d’ores et déjà identifié ses priorités pour le prochain mercato estival.

PSG Mercato : Les priorités estivales de Luis Campos dévoilées

Toujours à en croire L’Équipe, Luis Campos aimerait attirer en priorité un attaquant de pointe, un milieu de terrain avec de la densité physique, un défenseur axial gauche et un ailier droit lors du prochain recrutement de l’été à venir. En attaque, plusieurs profils sont à l'étude, notamment Victor Osimhen (Naples), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Rayan Cherki (OL).

Au milieu de terrain, Khephren Thuram (OGC Nice), Youssouf Fofana (AS Monaco) et Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) sont sur les tablettes des dirigeants du Paris Saint-Germain. En plus de ces postes pour consolider le onze titulaire du PSG, Luis Campos surveillerait avec une attention particulière la situation de certaines jeunes pépites du centre de formation afin de préparer l’avenir du club. C’est le cas notamment du défenseur croate Luka Vuskovic (16 ans), qui serait dans les plans de Paris et de Luis Campos.