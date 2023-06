En attendant l’arrivée de Marcelino, l’OM accélère sur le mercato pour se renforcer. Une première recrue risque de débarquer dans les prochains jours.

Mercato OM : Pablo Longoria proche de recruter un milieu de l'Atlético Madrid

Tout s’accélère à l’Olympique de Marseille qui est enfin parvenu à trouver son nouvel entraineur. Après les échecs successifs des pistes menant à Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, les dirigeants se sont tournés vers celle menant à Marcelino. Et cette fois, c’est vraisemblablement la bonne ! Les négociations entre les deux parties ont abouti à un accord presque finalisé.

Le technicien espagnol est attendu à Marseille dans les prochains jours pour signer un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec l’OM. Tout serait déjà réglé entre les différentes parties, il ne resterait plus qu’à finaliser les derniers détails avant l’officialisation de sa signature. Ayant trouvé son nouvel entraîneur, la direction de l’Olympique de Marseille peut désormais planifier avec lui son prochain recrutement et préparer la saison dans de meilleures conditions.

Cet été, les dirigeants phocéens veulent se renforcer sur le mercato pour aligner une équipe compétitive capable de jouer sur tous les tableaux. D’ailleurs, l’OM est bien parti pour s’offrir les services d’un nouveau milieu de terrain. Il y a quelques jours, nous vous révélions un intérêt de l’OM pour Geoffrey Kondogbia. Le club phocéen aimerait l’attirer dans ses filets cet été et l’intérêt semble réciproque.

Geoffrey Kondogbia d'accord pour rejoindre Marseille

En effet, l'Insider Marwan Belkacem assure que le milieu de terrain de l’Atlético Madrid est convaincu par le projet phocéen. Malgré la convoitise de l’OL et le Besiktas, Geoffrey Kondogbia donnerait sa priorité à l’OM. Il serait déjà d’accord pour rejoindre Marseille cet été. Reste à savoir si les dirigeants marseillais parviendront à trouver un terrain d'entente avec leurs homologues de l’Atlético Madrid pour finaliser ce deal.

La nature de l'opération n'est pas encore déterminée. S’agira-t-il d'un transfert sec ou d'un prêt avec option d'achat ? Pour le moment, Geoffrey Kondogbia est lié à l'Atlético Madrid jusqu'en juin 2024. Mais à un an de la fin de son contrat, il envisage un départ afin de bénéficier de plus de temps de jeu ailleurs. Une arrivée potentielle de Kondogbia serait un renfort précieux pour l'OM, qui cherche à renforcer son entrejeu et anticiper le probable départ de Mattéo Guendouzi.

Le mercato estival s'annonce donc animé du côté de l'Olympique de Marseille, avec l'arrivée imminente de Marcelino comme entraîneur et le probable recrutement de Geoffrey Kondogbia. Les supporters attendent avec impatience l’officialisation de ces arrivées, qui donneront une nouvelle impulsion à leur équipe favorite.