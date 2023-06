Après d’intenses négociations, l’OM est proche de nommer son nouvel entraîneur. Il s’agit de Marcelino, qui prépare déjà un mercato agité à Marseille.

OM : Marcelino entamera un mercato très mouvementé

Après une période de recherches intensives, l'Olympique de Marseille a enfin trouvé son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Près de 20 jours après le départ soudain d'Igor Tudorpour des raisons personnelles, Marcelino semble avoir été choisi pour prendre les rênes de l'équipe phocéenne. Le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, a en effet confirmé cette tendance, assurant que le technicien espagnol sera bien le prochain entraîneur de l'OM.

Les négociations, entamées il y a quelque temps, ont abouti à un accord presque finalisé. Selon les informations qui ont fuité, Marcelino a signé un contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2025. Il est même attendu à Marseille dans les prochains jours pour parapher son nouveau bail et entamer sa nouvelle aventure sur le banc marseillais.

Bien que Marcelino n'ait jamais travaillé avec le directeur sportif de l'OM, ​​Javier Ribalta, il connaît très bien le président Pablo Longoria, avec qui il a déjà collaboré lors de son passage à Valence. Ce sera donc une association 100% ibérique qui se formera à Marseille. Les attentes sont grandes quant à ce que cette collaboration peut apporter au club.

Une quinzaine de mouvements prévus cet été

Sur le plan sportif, le nouvel entraîneur de l'OM aura peu de temps pour instaurer son style de jeu, car son premier match officiel est prévu pour le 8 ou 9 août prochain, dans le cadre des tours préliminaires de la Ligue des Champions. Marcelino devra aussi rapidement prendre des décisions sur le mercato afin de renforcer l'équipe et atteindre les objectifs fixés.

D'ailleurs, la période des transferts s'annonce très agitée à l'Olympique de Marseille. Selon les informations de La Provence, le club présidé par Pablo Longoria, a prévu une quinzaine de mouvements, tant du côté des arrivées que des départs. Reste à voir quels joueurs seront sacrifiés et quelles seront les prochaines recrues de l'OM. Marcelino aura la tâche de rapidement trouver des solutions pour relancer l'équipe phocéenne après une saison décevante.

Les supporters de l'OM espèrent que le nouveau coach apportera un vent frais et une nouvelle dynamique au sein de l'équipe. Son expérience et ses compétences tactiques, démontrées lors de ses passages réussis à Villarreal, Valence et l'Athletic Bilbao, pourraient faire la différence et permettre à l'OM de retrouver le chemin du succès. La pression sera importante sur les épaules du nouvel entraîneur, mais tous les espoirs sont permis pour une saison pleine de rebondissements.