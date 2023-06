Ayant la volonté de renforcer son milieu de terrain durant le mercato, le PSG pourrait réaliser un incroyable coup de maître à seulement 6 millions d'euros.

Mercato PSG : La clause de rachat de Xavi Simons fixée à 6 millions d'euros

C'est une affaire en or que pourrait bien réaliser le Paris Saint-Germain durant le mois de juillet. Transféré au PSV Eindhoven l'été dernier contre une somme de 4 millions d'euros, Xavi Simons a réalisé une saison exceptionnelle avec le club hollandais, et était bien parti pour animer de fort belle manière le mercato estival.

En regardant ses performances, le PSG n'a pas caché ses regrets, car à l'heure actuelle, Xavi Simons est estimé à 30 millions d'euros sur Transfermarkt, une somme conséquente qui se justifie par ses 19 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées en 34 matches de championnat avec le PSV.

Mais pour le Paris Saint-Germain, tout n'est pas perdu, loin de là. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano ce mercredi, le club de la capitale disposerait d'une clause de rachat de seulement 6 millions d'euros. Un montant relativement faible par raport à la valeur marchande du jeune milieu de 20 ans.

La décision appartient à Xavi Simons

Toujours selon Fabrizio Romano, la décision est désormais entre les mains du joueur néerlandais, qui veut se laisser le temps de réfléchir et d'étudier les différents prjets qui lui seront proposés. En plus du PSG, d'autrs clubs surveillent la situation du jeune joueur de 20 ans. Parmi eux, on retrouve Manchester United, Leipzig, Arsenal ou encore le Borussia Dortmund.

Une concurrence extrêmement rude qui complique légèrement l'affaire pour le Paris Saint-Germain. Autre difficulté de taille, la direction parisienne a jusqu'au 31 juillet pour lever cette clause de rachat. La course contre la montre est lancée.