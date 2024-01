Prêté au RB Leipzig, Xavi Simons pourrait permettre au Paris Saint-Germain de réaliser une très bonne affaire lors du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Xavi Simons en feu en Bundesliga

Après une excellente saison passée en Eredivisie, où il s'est révélé du côté du PSV Eindhoven, Xavi Simons a tout de suite été rapatrié par le Paris Saint-Germain. Le club français n'a pas hésité à débourser six millions d'euros pour activer la clause de rachat de l'international néerlandais. Sauf qu'il n'évoluera pas sous les ordres de Luis Enrique, puisque Paris a décidé de le renvoyer une fois encore en prêt. C'est ainsi que l'ancien du FC Barcelone a rejoint le RB Leipzig, où Xavi Simons réalise une très bonne saison. Avec le club allemand, il a disputé 23 matchs sur 25 possibles en tant que titulaire, toutes compétitions confondues. Ce qui lui a permis d'inscrire six buts pour neuf passes décisives. De quoi faire rêver Luis Campos qui souhaiterait bien le faire revenir au PSG pour l'introduire dans l'effectif si possible, ou capitaliser sur sa bonne forme pour en faire une très bonne affaire.

Un duel allemand en vue pour Xavi Simons

Le jeune ailier de 20 ans s'épanouit très bien du côté du RB Leipzig et ne penserait pas à un retour du côté du Parc des Princes. Mais si Nasser Al-Khelaifi voudrait profiter de sa belle cote sur le marché pour en faire une bonne affaire, il a maintenant une très bonne opportunité. Ces dernières heures, SportBild révèle que Xavi Simons serait dans le viseur du Bayern Munich. Le géant allemand serait intéressé à l'idée d'attirer le prodige néerlandais l'été prochain. Dans le même temps, le RB Leipzig ne voudrait pas le voir partir. Le club souhaiterait même obtenir du PSG un nouveau prêt pour conserver Simons jusqu'en 2025. Reste à savoir quel plan le club français prévoit pour son joueur, alors qu'il pourrait aussi perdre Kylian Mbappé dans les prochains mois.