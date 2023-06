L’ASSE a recruté un nouvel entraîneur. Il renforce ainsi le staff technique stéphanois, à quelques semaines de la reprise des entraînements.

Mercato ASSE : Jean-Marc Barsotti renforce l'équipe de Laurent Mortel

La direction de l’équipe féminine de l’ASSE a démarré son mercato estival en trombe. À la suite de la prolongation du contrat de Laurent Mortel, le 8 juin 2023, elle a prolongé le contrat de plusieurs joueuses et en a recruté en renfort. Championne de deuxième division et promue dans l’élite, l'AS Saint-Etienne prépare déjà la saison prochaine en D1 Arkema. Les dirigeants mettent ainsi les bouchées doubles pour se maintenir en première division en 2024.

Il y a une semaine, un premier point avait été fait sur les signatures chez les Stéphanoises. Après les arrivées de Solène Champagnac et Alexandria Lamontagne, et la prolongation des contrats de Ninon Blanchard, Cindy Caputo, Élise Legrout (capitaine des Vertes) et Chloé Tapia, les responsables ont encahîné les signatures. Jean-Marc Barsotti, président de l'association de l'ASSE, a bouclé l’arrivée de Sarah Klotz (défenseure autrichienne, 25 ans) et la prolongation de Maryne Gignoux (26 ans, gardiens de but), Faustine Bataillard (milieu de terrain, 18 ans) et Regina Otu (milieu de terrain, 26 ans).

Marc-Antoine Brihat, nouvel adjoint de Laurent Mortel

Ce mercredi, l’ASSE annonce l’arrivée de Marc-Antoine Brihat dans le Forez. Il est nommé adjoint de Laurent Mortel. Il sera présent dès la reprise des entraînements le 17 juillet pour apporter son expérience à l’encadrement technique des Vertes. L’ASSE a présenté le technicien de 29 ans sur son site internet.

« Marc-Antoine Brihat rejoint le staff de l’équipe féminine avec une solide expérience du poste. Responsable du pôle féminin du Puy-en-Velay de 2016 à 2019, il avait également rempli la mission d’adjoint auprès de l’équipe féminine (D2) lors des saisons 2016-2017 et 2021-2022. Le natif de Clermont-Ferrand a aussi officié à ce poste auprès de l’équipe masculine (N2) entre 2017 et 2019 avec succès en participant à la promotion des Ponots en National. Le technicien, détenteur du BEF, a par ailleurs à son actif une expérience de formateur avec le groupe masculin U19 National du Nîmes Olympique en 2019-2020. »