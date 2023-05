L'AS Saint-Étienne, un des clubs de football les plus connus de français, s'est retrouvé en Ligue 2 à la surprise générale. Claude Puel puis Pascal Dupraz n'ont pu sauver l'équipe d'une descente en Division 2. C'est maintenant à Laurent Batlles que revient la lourde responsabilité de ramener les Verts dans le jeu. Suivez comment s'en sort le technicien de 47 ans.

Le parcours des Verts en Ligue 2

Au début de la saison 2022-2023, les joueurs de l'ASSE ont commencé leur parcours en deuxième division française avec une ambition claire : remporter le championnat et remonter dans l’élite. Leur détermination et leur travail acharné n’ont cependant pas donné de résultat tout de suite. L’équipe s’est même à un moment donné retrouvée dans les dernières places de la L2. Mais patiemment et surement, Laurent Batlles a su redresser la barre et ramener l’équipe en milieu de tableau.

Le parcours de l'ASSE a vraiment été parsemé de défis, notamment une période difficile marquée par une série de défaites avant le mercato hivernal. Cependant, les joueurs stéphanois ont su se remobiliser et se concentrer sur leur objectif ultime de replacer le club à une position plus honorable dans le haut du classement. Leur récompense est venue dans la seconde partie de la saison lorsque l'équipe a aligné 10 matchs sans défaite entre le 4 février et le 22 avril, jour de leur chute face à Metz 1-4.

Cette réussite est une étape importante pour l'ASSE qui a pu remonter à la 10e place au classement de Ligue 2. Si l’objectif de la remontée est clairement inatteignable pour cette saison, le club a compris beaucoup de choses qui vont pouvoir servir pour l’exercice prochain. Le goleador Jean-Philippe Krasso, qui a enfilé 16 buts dans ce championnat, se retrouve même à la 3e place du classement des buteurs. Il devrait être l’homme clé de la remontée des Verts la saison prochaine s’il n’est pas vendu pendant le mercato estival.

Laurent Batlles a lui aussi bien appris de cette saison dont il va se servir pour préparer 2024. L’ancien joueur des Verts devenu entraîneur a su afficher un certain caractère dans cette saison compliquée qui aurait fait douter plus d’un technicien. Il est resté patient dans l’élévation du niveau général de son équipe, encore traumatisé par le choc de la descente en seconde division.

Le parcours des joueurs de l’AS Saint-Étienne cette saison annonce une saison 2024 qui pourrait lui offrir plus de chance de retrouver la Ligue 1.