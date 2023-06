Alors que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG est incertain, le Real Madrid a envoyé une première offre pour l'attaquant français en ce début de mercato.

Mercato PSG : Le Real Madrid propose 120 millions d'euros pour Mbappé

Il y a eu quelques jours d'accalmie après la folle semaine dernière dans le dossier Kylian Mbappé. Mais ce jeudi, tout repart de plus belle, et l'avenir de l'attaquant français au Paris Saint-Germain est plus que jamais remis en question. Après son refus d'activer son option qui lui permettait de prolonger d'une année supplémentaire, le natif de Bondy s'est attiré les foudres de ses dirigeants, qui n'imaginent pas un seul instant le voir partir libre l'été prochain.

De ce fait, Nasser Al-Khelaïfi a fixé le prix de sa star à 200 millions d'euros pour la laisser partir cet été, et une première offre lui aurait été transmise ces dernières heures. En effet, si l'on en croit les informations divulguées par El Chiringuito, le Real Madrid aurait formulé une offre de 120 millions d'euros au PSG pour Kylian Mbappé. Une somme bien loin de celle espérée par la direction parisienne, qui ne devrait sûrement pas répondre favorablement à l'offre de la Maison Blanche.

Kylian Mbappé veut rester au PSG cet été

Il l'a inlassablement répété ces derniers jours lors du rassemblement de l'Equipe de France. En conférence de presse jeudi dernier avant le match face à Gibraltar (3-0), Kylian Mbappé est resté sur sa position de vouloir poursuivre au PSG. "J'ai déjà répondu à cette question. Mon objectif est de continuer au club. Rester au Paris Saint-Germain c'est ma seule option pour le moment."

Mais la volonté du natif de Bondy ne correspond pas vraiment à celle du Paris Saint-Germain. Les supporters parisiens sont eux aussi très remontés contre celui qu'ils adulent depuis plusieurs années maintenant. S'il est difficile de savoir ce que l'avenir va réserver à ce dossier chaud du mercato, il est en revanche certain qu'il va se passer encore beaucoup de choses dans les semaines à venir.