Après sa fameuse lettre dans laquelle il annonce qu’il ne lèvera pas son option d’une saison en plus, Kylian Mbappé insiste sur sa décision de rester au PSG.

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a envoyé une lettre à sa direction pour annoncer qu’il ne prolongera pas, ouvrant ainsi grand la porte à un départ libre dans douze mois. Ne comptant pas le voir partir gratuitement, Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, serait enclin à vendre son attaquant de 24 ans dès cet été.

D’après les informations de Foot Mercato, « Nasser Al-Khelaïfi est véritablement REMONTÉ et semble décidé à vendre Kylian Mbappé. Tout l'état-major du PSG irait dans le même sens. » Mais le joueur insiste et compte bien rester à Paris la saison prochaine pour honorer son engagement jusqu’à son terme. Après l’avoir répété en conférence de presse jeudi, le capitaine de France a réitéré son envie de poursuivre avec les Rouge et Bleu ce dimanche.

Kylian Mbappé : « je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine »

Interrogé ce dimanche sur le plateau de l’émission Téléfoot, Kylian Mbappé a clairement fait savoir que quoi qu’il arrive, il défendra les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

« Si je serai au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Je ne suis pas venu pour ça, mais j’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe. Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le PSG », a déclaré l’international français, accentuant ainsi la pression sur les décideurs parisiens. Reste maintenant à savoir comment ce feuilleton va se terminer.