Après avoir obtenu l’accord du joueur, le PSG tente désormais de trouver un terrain d’entente avec le Bayern Munich pour le transfert de Lucas Hernandez.

Interrogé récemment sur Sky Deutschland, où il officie en qualité de consultant, la légende allemande Lothar Matthaüs a demandé à la direction du Bayern Munich de vendre immédiatement Lucas Hernandez pour récupérer une belle indemnité de transfert.

« Je vendrais Lucas Hernandez immédiatement. Il est évident qu'il n'a aucune estime pour le club. Le rapport qualité-prix est négatif si l'on considère toutes ces années. Sur le terrain, la mentalité a toujours été présente. Mais il a aussi été blessé à plusieurs reprises pendant de longs mois et il pourrait s'en souvenir en tant que joueur et rester fidèle à un club plus longtemps. Ce n'est manifestement pas le cas avec lui et c'est pourquoi je fixerais son prix de départ en lui souhaitant bon voyage », a expliqué le Ballon d’Or 1990. Et aux dernières nouvelles, il semble que les dirigeants bavarois auraient entendu la colère de leur ancien attaquant.

Mercato PSG : Négociations formelles pour Lucas Hernandez

Il y a quelques jours, le journal L’Équipe a annoncé que le Paris Saint-Germain et Lucas Hernandez auraient trouvé un accord de principe en vue d’un transfert cet été. À un an de la fin de son contrat, le polyvalent défenseur de 27 ans souhaite changer d’air et aurait choisi de rejoindre les rangs du PSG. Après plusieurs tentatives pour lui faire changer d’avis et le convaincre de prolonger, le Bayern Munich se serait finalement fait une raison et serait désormais prêt à perdre l’ancien joueur de l’Atlético Madrid.

Et il n’en fallait pas plus pour que le Paris SG passe aux choses sérieuses dans ce dossier. Selon les informations ce vendredi par le quotidien Bild, Luis Campos aurait pris contact avec les décideurs bavarois pour la première fois concernant l’international français. Le média allemand assure que les deux clubs auraient formellement commencé à négocier le transfert du champion du monde 2018. Une offre écrite du PSG serait même attendue sous peu, mais le Bayern Munich ne compte pas céder le compatriote de Kylian Mbappé pour moins de 50 millions d'euros. Après Milan Skriniar, Lucas Hernandez pourrait donc être le second gros renfort défensif du Paris Saint-Germain cet été.