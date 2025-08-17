Mercato PSG: Luis Enrique un sacré coup au milieu de terrain

Alors que le PSG fait sa grande rentrée en Ligue 1 ce dimanche soir face au FC Nantes, Luis Enrique aimerait encore voir renforcer deux postes, notamment au milieu de terrain, avant la fin du mercato estival. Explications.

Le Mercato du PSG n’est pas encore terminé

Avant d’affronter le FC Nantes ce dimanche soir à La Beaujoire, Luis Enrique n’a pas caché ses ambitions XXL avec le PSG en 2025/2026. Alors que le Paris Saint-Germain a gagné la Supercoupe d’Europe mercredi dernier, deux mois après avoir soulevé sa première Ligue des Champions de son histoire, l’entraîneur espagnol ambitionne de remporter une seconde Coupe aux grandes oreilles cette année.

« Continuer à marquer l’histoire, c’est le premier objectif du premier jour quand je suis arrivé. En ce moment, on le fait, mais c’est très difficile de voir une équipe gagner la C1 deux fois. C’est notre objectif. On est très ambitieux. On sait que ce sera difficile, mais c’est normal d’avoir cette mentalité. Ça dépendra de nous, de notre niveau. C’est un objectif très amusant », a notamment affirmé Luis Enrique devant les médias.

Pour y parvenir, l’ancien coach du Barça espère accueillir d’autres renforts avant la fermeture du mercato estival le 1er septembre prochain. D’ailleurs, il aurait d’ores et déjà identifié sa prochaine cible.

Luis Enrique réclame la signature d’Ezequiel Fernandez

Cet été, le Paris Saint-Germain a été très discret sur le marché des transferts. Depuis le début de la période de recrutement, le Champion de France a enregistré les signatures des portiers Renato Marin, arrivé librement en provenance de l’AS Rome, et Lucas Chevalier, recruté à Lille pour 55 millions d’euros, ainsi que le défenseur central Ilya Zabarnyi, délogé à Bournemouth contre un chèque de 66 millions d’euros.

Mais le journal L’Équipe assure que deux nouvelles recrues seraient attendues dans cette dernière ligne droite du mercato d’été. Le quotidien sportif rapporte que le PSG viserait en priorité un milieu de terrain défensif ainsi qu’un ailier gauche capable de jouer à droite. Pour le premier poste, le média Fichajes révèle que Luis Enrique serait fortement intéressé par le profil d’Ezequiel Fernandez.

Un an après son transfert en Arabie saoudite, le milieu de terrain argentin veut déjà quitter les rangs d’Al-Qadisiyah. Le PSG veut profiter de cette ouverture pour attirer le joueur de 23 ans cet été. Ezequiel Fernandez se distingue par sa vision de jeu, sa précision de passe et sa capacité à évoluer à plusieurs postes dans l’entrejeu du fait de son ambidextrie. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le compatriote de Lionel Messi est évalué à 30 millions d’euros par ses dirigeants. Un montant qui n’est pas de nature à effrayer un club comme le PSG. Affaire à suivre…