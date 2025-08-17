OM : Ce qui s’est passé entre Rabiot et Rowe après Rennes !

Après la défaite à Rennes (0-1) en ouverture de la première journée de Ligue 1, des tensions sont apparues dans le vestiaire de l’OM vendredi soir, notamment entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Découvrez les coulisses de cette soirée électrique.

OM : Ça a chauffé entre Rabiot et Rowe après la défaite à Rennes

Battu par un Stade Rennais en infériorité numérique en ouverture de la première journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a manqué sa rentrée dans la saison 2025-2026. Au-delà du résultat frustrant, des scènes de frictions ont eu lieu dans le vestiaire entre les joueurs de l’OM, notamment entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

Refusant d’être pointé du doigt pour la défaite, l’attaquant anglais a répondu sèchement au milieu de terrain français, qui lui reprochait son manque d’investissement sur le terrain. D’après les informations obtenues par le journal L’Équipe, les deux hommes ont même fini front contre front et Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ont dû intervenir pour les séparer.

« Si Adri te dit quelque chose, c’est pour t’aider ou t’attaquer ? Dis la vérité ! », aurait notamment lâché l’entraîneur marseillais en regardant Rowe dans les yeux. « Pour m’aider », aurait alors répondu sans sourciller l’ancien joueur de Norwich. Après cela et alors que la tension montait, le technicien italien aurait alors décidé de remettre de l’ordre, avec une formule qui aurait marqué tout le vestiaire.

« On a de grosses couilles ici. Les couilles, c’est dehors, sur le terrain, pas dans les vestiaires. On peut se dire les choses de manière plus utile et correcte que des fils de p…te », aurait lancé Roberto De Zerbi dans un vestiaire médusé. Pour les cadres de l’équipe olympienne, ces éclats reflètent avant tout une exigence. « Le coach a parlé avec passion, on a tous envie de gagner », a nuancé Timothy Weah, même si sportivement, le successeur de Jean-Louis Gasset ne masque pas ses inquiétudes.

« On aurait pu tout mieux faire, avec plus de rage, d’envie, d’enthousiasme », a reconnu De Zerbi. Pour rassurer ses supporters et s’éviter une crise en ce début de saison, l’Olympique de Marseille devra rapidement réagir et corriger le tir dès la réception du Paris FC samedi prochain, à l’occasion de la deuxième journée du championnat.