L’ OGC Nice pourrait se renforcer en attaque par un joueur de Chelsea. Ce dernier serait enclin à rejoindre le club azuréen avec lequel il est déjà en contact.

Mercato : L' OGC Nice suspendu à la nomination de son nouvel entraineur

À quelques jours de la reprise des entrainements à l’ OGC Nice, le club n’a toujours pas trouvé son entraineur pour démarrer la préparation estivale. Ne comptant plus sur Didier Digard qui passe ses diplômes, le Gym est en quête d’un nouvel entraineur pour succéder à ce dernier. C’est en ce moment la priorité des décideurs du club azuréen. Recalé par le RC Lens pour Franck Haise, l’ OGC Nice s’est tourné vers Régis le Bris, l’actuel entraineur du FC Lorient. Mais le club Morbihan a immédiatement mis en garde Florent Ghisolfi et autres Niçois, et a fermé la porte de sortie à son coach. Du coup, le directeur sportif des Aiglons est contraint de changer ses plans. Et cela impacte forcément le mercato estival du club.

Mercato OGC Nice : Le Gym tente de recruter David Datro Fofana à Chelsea

En effet, aucun joueur n’a encore débarqué à Nice, alors qu'Andy Delort est resté au FC Nantes et que Kasper Dolberg devrait suivre. Des attaquants qu’il va falloir remplacer dans l’effectif niçois. Et justement, une cible serait déjà identifiée par l’OGC Nice, à savoir David Datro Fofana. Les dirigeants britanniques du Gym tenteraient de récupérer ce dernier, sous la forme d’un prêt. Le dossier est en bonne voie, car l’Ivoirien a déjà « échangé au téléphone avec la direction niçoise, qui le suit depuis 6 mois », selon les informations de Foot Mercato.

De plus, la pépite des Blues privilégierait la destination azuréenne, alors qu’il est aussi courtisé par le LOSC, l’Union Berlin (Bundesliga) ou encore le RC Strasbourg. Parlant du club alsacien, il pourrait tout bouleverser, puisque Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, vient de racheter le Racing. Il n’est donc pas exclu que David Datro Fofana renforce l’équipe strasbourgeoise en priorité.