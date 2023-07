À quelques heures de présenter son nouvel entraîneur, l'OGN Nice devrait se séparer d'un attaquant. Arrivé en 2019, le joueur devrait s'engager en Belgique.

L'OGC Nice se sépare d'un flop

La saison de l'OGC Nice aura été riche en émotions pour ses supporters. Tout semblait bien commencer avec le retour de Lucien Favre qui revient 4 ans après son départ en ayant laissé une bonne image. L'après Coupe du monde va se montrer terrible pour le club qui licencie son entraîneur avec de mauvais résultats, et c'est Didier Digard qui prendra la tête des Aiglons.

Si les premiers matchs sont prometteurs, la suite n'en sera pas tout autant puisqu'en plus des mauvais résultats, le club est touché par l'affaire Christophe Galtier. L'OGC Nice annonce que Didier Digard ne sera pas retenu à l'issue de la saison. Qui dit reprise de l'entraînement, dit retour de joueur et le Gym n'échappe à la règle. Kasper Dolberg, prêté à Hoffenheim depuis le mois de janvier, ne devrait pas s'éterniser sur la Côte d'Azur. Selon L'Équipe, il devrait partir pour un montant de 5 millions d'euros en direction d'Anderlecht.

Kasper Dolberg n'aura rien prouvé

Le nom de Kasper Dolberg ne sera pas retenu pour ses performances sportives au sein de l'Allianz Arena. Arrivé pour 20 millions d'euros en provenance de l'Ajax Amsterdam, l'international danois aura plus fait parler de lui en dehors du terrain que sur les pelouses de Ligue 1. Victime d'un vol de montre de son coéquipier Lamine Diaby-Fadi, qui quittera le club, le joueur enchaîne les pépins physiques. En novembre 2021, il est même diagnostiqué d'un diabète de Type 1 qui va l'éloigner des terrains durant plusieurs semaines.

Après 21 buts et 7 passes décisives en 85 matchs, l'histoire entre l'attaquant et le club niçois prend fin. Attendu comme un crack il n'aura jamais confirmé les espoirs placés en lui. Avec cette vente, l'OGC Nice se débarasse d'un indésirable et peut se concentrer pleinement sur la reprise avec leur nouvel entraîneur.