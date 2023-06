Le RSC Anderlecht cherche à recruter Kasper Dolberg, mais en cas d'échec sur ce dossier, le club belge a ciblé deux attaquants : Evann Guessand et Josh Maja

Mercato : Anderlecht piste Josh Maja

Kasper Dolberg s'est mis d'accord avec le RSC Anderlecht, mais les dirigeants du club belge doivent encore négocier avec les dirigeants niçois, qui demandent plus d'argent que ce que les Anderlechtois sont prêts à offrir. Si ce dossier ne pouvait pas aboutir, ces derniers ont ciblé deux autres attaquants évoluant en France, d'après les informations du journaliste Sacha Tavolieri. Il s'agirait de Josh Maja et Evann Guessand.

Le premier a réalisé une saison très satisfaisante en Ligue 2 avec les Girondins de Bordeaux. Le Nigérian a terminé 4ème meilleur buteur du championnat avec 16 buts. Il a également délivré 6 passes décisives. Après avoir enchaîné 2 prêts infructueux à Fulham et Stoke City, l'ancien attaquant de Sunderland a réalisé sa meilleure saison depuis son arrivée en Aquitaine.

Les Girondins auront du mal à conserver leur attaquant, en fin de contrat dans deux semaines. Une clause de prolongation automatique existait en cas de montée en Ligue 1, mais les Girondins se retrouvent maintenant exposés à un départ du Nigérian, libre de s'engager où il le souhaite. La direction bordelaise lui a tout de même fait une offre de prolongation d'un an de contrat, plus une en option, d'après les informations de l'Equipe.

Evann Guessand également dans le viseur

De son côté, Evann Guessand a réalisé une moins bonne saison au FC Nantes, et a souvent dû se contenter d'un statut de remplaçant. Le Franco-Ivoirien n'a été titulaire qu'à 24 reprises toutes compétitions confondues, et il n'a marqué que 3 fois en Ligue 1. Son prêt est arrivé à expiration à Nantes, et il retournera à Nice cet été, où il est sous contrat jusqu'en 2026.

L'OGC Nice ne devrait pas retenir Evann Guessand, bouché par Gaëtan Laborde et Terem Moffi. La valeur marchande de l'ancien joueur de Lausanne est estimée à 5 millions d'euros par Transfermarkt, soit le même prix que demande l'OGC Nice pour Kasper Dolberg. Les dirigeants niçois pourraient toutefois se séparer de leur joueur pour un montant plus faible au vu de la saison décevante du joueur.