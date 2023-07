N’ayant pas réussi à s’imposer à l’OGC Nice, un attaquant recruté à prix d'or quitte le club azuréen. Il est transféré à Anderlecht en Belgique.

C’est fini entre Kasper Dolberg et l’OGC Nice ! Arrivé au club en aout 2019, en provenance de l’Ajax Amsterdam, il a été en grande difficulté sous le maillot des Aiglons. Après une première saison moyenne (11 buts et 3 passes décisives en 23 matchs en Ligue 1), l’attaquant danois a baissé en régime les deux saisons suivantes. De ce fait, le Gym n’a pas hésité à le prêter la saison dernière. Il avait d’abord rejoint le FC Séville de septembre à fin décembre 2022, puis il avait terminé l’exercice 2022-2023 à Hoffenheim en Bundesliga. Alors que le club allemand disposait d’une option d’achat pour garder Kasper Dolberg, ce dernier a finalement pris une autre destination. Il est transféré au RSC Anderlecht. Il s’est engagé avec le club de l’élite du championnat belge pour les quatre prochaines saisons, jusqu’en juin 2027.

« Après trois saisons disputées à l’OGC Nice et deux prêts lors de l’exercice 2022-2023, Kasper Dolberg quitte définitivement la Côte d’Azur. À 25 ans, il rejoint la Belgique et Anderlecht. En Belgique, l’avant-centre s’apprête à porter le maillot d’un club historique, qui compte à son palmarès 34 titres nationaux, plus haut total du pays. L’OGC Nice lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a écrit le club dans son communiqué officiel. Selon les informations de Transfermarkt, l’international danois (40 sélections) a été vendu à 5 M€. Il avait pourtant été acheté à 20,5 M€ aux Pays-Bas. Notons que l'OGC Nice a un nouvel entraineur, Francesco Farioli (34 ans), nommé à la place de Didier Digard. Il ne compte pas sur Kasper Dolberg.