Pourtant réputé comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents au monde, Luis Campos serait sur le point de faire louper une incroyable occasion au PSG.

Mercato PSG : Arda Güler affole l’Europe

Milieu offensif turc de 18 ans évoluant à Fenerbahce, Arda Güler fait partie des grands talents de sa génération. Pour plusieurs observateurs, les Canaris tiennent entre leurs mains un probable futur Ballon d’Or. Rien d’anormal donc si presque tous les grands clubs européens s’intéressent au prodige turc. Selon Fabrizio Romano, outre le Paris Saint-Germain, Manchester City, l’AC Milan, le Borussia Dortmund, le FC Barcelone, Chelsea, Arsenal et l’Atlético Madrid seraient positionnés pour s’offrir les services d’Arda Güler. Et alors que le jeune international turc ne dispose que d’une clause libératoire fixée à 17,5 millions d’euros, Luis Campos, le conseiller football du PSG, aurait pris la résolution de se retirer de la course à la signature de Güler.

Mercato PSG : Arda Güler entre le Barça et l’AC Milan

En effet, selon les informations recueillies par le journal L’Équipe, le Paris Saint-Germain ne fera pas de proposition aux dirigeants de Fenerbahce pour tenter de recruter Arda Güler. Le jeune crack évoluant dans le même registre que Marco Asensio et Bernardo Silva, deux joueurs susceptibles d’évoluer au PSG la saison prochaine.

« Il plaît en Angleterre, mais c’est surtout le FC Barcelone et l’AC Milan qui s’activent. Dans ce dossier, le club italien possède une longueur d’avance (…) Il a été proposé au champion de France, comme à beaucoup de clubs, mais ça ne devrait pas aller plus loin. Güler, gaucher, est capable d’évoluer dans l’axe (sa position préférentielle) et sur le côté droit. Or, le PSG a déjà signé Marco Asensio et souhaite vivement recruter Bernardo Silva, deux joueurs qui évoluent dans les mêmes zones », a expliqué le quotidien sportif.

Une information confirmée par Fabrizio Romano. « Le Paris Saint-Germain n'est pas partant pour Arda Güler à ce stade. Aucune négociation n'a lieu malgré les rapports. Fenerbahçe a rencontré le joueur et son père aujourd'hui afin de trouver un moyen de garder Arda au club pour une saison de plus », assure le spécialiste italien.