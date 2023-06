Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2025, Mikel Arteta s’est exprimé sur les nombreuses rumeurs l’envoyant au PSG pour succéder à Christophe Galtier.

Avant de finalement porter son choix sur Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a pensé à son ancien milieu de terrain Mikel Arteta pour remplacer Christophe Galtier. Mais le technicien espagnol a repoussé la proposition des dirigeants parisiens pour poursuivre son aventure entamée en 2019 avec Arsenal. À la faveur d’une interview accordée au quotidien madrilène Marca, l’ancien adjoint de Pep Guardiola a donné les raisons qui l’ont poussé à ne pas considérer l’offre du Paris SG.

Mercato PSG : Mikel Arteta est heureux à Arsenal

Auteur d’une grande saison avec Arsenal, malgré la perte du titre durant le sprint final, Mikel Arteta a plusieurs fois fait l’objet de rumeurs qui l’envoyaient au Paris Saint-Germain pour remplacer Christophe Galtier. S’il ne dément pas l’intérêt de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, le manager des Gunners a affiché son bonheur sur le banc du club londonien.

« Si j’ai été proposé au PSG ? Je peux seulement dire que je suis heureux à Arsenal, a d’abord lancé le technicien espagnol. Je me sens aimé et estimé par nos propriétaires, Stan et Josh (Kroenke), et j’ai encore beaucoup à faire dans ce club. Je suis heureux et terriblement reconnaissant d’être à Arsenal », a déclaré le mentor de William Saliba avant d’avouer toutefois qu’il ne sait pas ce que sa direction décidera concernant son avenir.

« Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j’apprécie mon quotidien, mon entraînement. J’aime mes joueurs et l’environnement que nous avons créé au club. Je me lève très tôt tous les jours et je jure que je veux aller travailler dans mon ventre. Nous avons fait un grand groupe et nous connaissons la direction pour atteindre la ligne d’arrivée », a ajouté Arteta. De son côté, le PSG s’apprête à officialiser la nomination de Luis Enrique pour deux saisons avec une troisième année en option.