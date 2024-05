Man City : La prochaine destination de Pep Guardiola se précise déjà

Coach de Manchester City depuis 2016, Pep Guardiola a peut être annoncé son départ de la ville anglaise. Il avait déjà fait quelques allusions en début de saison mais ça devient concret. Son prochain challenge ? Une sélection nationale.

Le mythe Guardiola proche du départ

Pep Guardiola, coach de Manchester City depuis 8 ans, va peut être dire au revoir à ses « skyblues » tant adorés. Derrière lui, il laisse un palmarès sensationnel (5 Premier League, 1 Emirates FA Cup et 4 League Cup). Mais au delà de ça, il va laisser son emprunte sur le jeu. Le jeu à la « Guardiola », à la « barcelonaise », qu’il a su inculquer à tous ses joueurs passés à Man City.

La déclaration de Pep Guardiola a pris tout le monde de court. Après le quatrième titre consécutif de Manchester City en Premier League, l’entraîneur des Cityzens a émis de sérieux doutes quant à son avenir à l’Etihad Stadium : « La réalité est que je suis plus proche de partir que de rester. Je resterai la saison prochaine et pendant la saison, nous parlerons ».

Fin à Manchester oui, mais peut être pas fin de son aventure en Angleterre

En Espagne, les rumeurs vont bon train. Selon la radio espagnole Cadena Cope et le journaliste David Sanchez, « Une fois son contrat avec Manchester City terminé, il ira entraîner une équipe nationale« . Et cette sélection nationale n’est autre que celle des « Three Lions ». Pep Guardiola arriverait donc en 2025, pour succéder à Gareth Southgate qui est envoyé avec insistance du côté de Manchester United.

Toujours selon le média espagnol, la seule incertitude est si le sélectionneur actuel s’en allait dès cet été. La place serait donc vacante avec un Pep Guardiola « bloqué » à Manchester City. Mais là encore, la fédération anglaise serait prête à attendre un an pour introniser le technicien catalan. Surtout que les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 ne commence qu’en Mars 2025.