À quatre jours de l’ouverture officielle du mercato estival, le PSG a décidé de mettre un terme à l’aventure de Christophe Galtier sur son banc.

Un an seulement, puis s’en va. Comme pressenti depuis plusieurs semaines déjà, le Paris-Saint-Germain a mis fin aux fonctions d’entraîneur de Christophe Galtier. Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, l’ancien coach de l’OGC Nice a dirigé son dernier match avec le Paris SG lors de la dernière journée de Ligue 1, samedi soir, contre le Clermont Foot, au Parc des Princes. Le technicien marseillais a été informé de son départ ce mardi.

Mercato PSG : Christophe Galtier informé de son départ par Luis Campos

Malgré sa détermination et ses récents propos, Christophe Galtier ne passera pas une deuxième saison sur le banc du Paris Saint-Germain. Le journal Le Parisien annonce ce mardi que « l’entraîneur de 56 ans, au club depuis le 5 juillet 2022, a été informé de son départ par Luis Campos ces dernières heures. » Contesté par une grande partie des supporters parisiens, qui l'ont d’ailleurs sifflé au Parc des Princes samedi lors de la remise du trophée de Champion de France, Galtier n’a pas su convaincre qu’il était à la hauteur de la tâche et va donc s’en aller.

Le journal régional explique notamment que malgré le onzième titre de champion de France de son histoire, le PSG n’a pas pardonné à son entraîneur les éliminations précoces en Ligue des Champions et Coupe de France. Désormais, le natif de Marseille attend la notification officielle de son employeur, qui a le choix entre un ticket associant Julian Nagelsmann et Thierry Henry, Luis Enrique, Thiago Motta et Xavi Alonso pour le remplacer. Pour rappel, Galtier était le septième entraîneur assis sur le banc du club de la capitale française depuis l’arrivée des Qataris en 2011.