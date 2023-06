Même s’il souhaite rester la saison prochaine, l’avenir de Kylian Mbappé au PSG. En Espagne, la presse assure même que le Paris SG va le vendre cet été.

Mercato PSG : Le Qatar écarte un départ libre pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé va-t-il rejoindre le Real Madrid un jour ? L’attaquant du Paris Saint-Germain ne l’a jamais caché, il s’agit de l’un de ses grands objectifs de sa carrière. Et avec son refus de prolonger son contrat jusqu'en juin 2025, il pourrait être poussé vers la sortie dès cet été par le club de la capitale française. L’émir du Qatar, propriétaire du PSG, n’ayant pas l'intention de le voir partir libre dans douze mois, au terme de son bail. La presse espagnole n’en doute plus.

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé a récemment confié : « je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat. Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine. »

Mais selon les informations recueillies par le journaliste espagnol Jesus Gallego, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du Paris SG ont déjà tranché et seraient prêts à acter le départ de l’international français de 24 ans dans les prochains jours. « Vu l'époque et ce qui se dit, je pense que le PSG va accepter de le vendre. Ils ne peuvent pas laisser ce joueur sortir gratuitement. Il faut attendre que ce soit officiel et qu'il communique son point de vue », a expliqué le spécialiste du média spécialisé Bernabeu Digital. Reste maintenant à savoir si le Real Madrid voudra sortir le chéquier pour un joueur qu’il peut avoir gratuitement dans un an.