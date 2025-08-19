ASSE Mercato : Encore un départ acté à Saint-Etienne (Off)

Le départ d’un jeune joueur de l’ASSE est désormais officiel. Comme pressenti et annoncé, il a rejoint Paul FC en Ligue 2.

Mercato : Cheikh Fall transféré à Pau FC

Cinq jours après le transfert d’Ayman Aiki de l’ASSE au Sporting Club de Bastia, c’est au tour de Cheikh Fall de quitter le club stéphanois. Il s’est engagé avec Pau FC en Ligue 2 également.

Dans leur communiqué officiel, les Verts font savoir qu’ils ont trouvé un accord avec le club palois pour le transfert du milieu offensif de 21 ans.

Lisez aussi : ASSE : Les supporters bientôt actionnaires du club

Toutefois, l’AS Saint-Etienne ne précise ni le montant du transfert ni la durée du contrat signé par le Sénégalais. « À cet homme aux fortes valeurs humaines, l’ASSE souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a indiqué le club ligérien, faisant ses adieux à la pépite. Mais selon Foot Mercato, Kilmer Sports Venture va toucher des bonus et gardent en plus un pourcentage sur un éventuel transfert futur de son ancien joueur.

À voir

Mercato PSG : Campos négocie pour un milieu de terrain à 3M€

Lisez aussi : ASSE Mercato : Un détail bloque le départ de Batubinsika

Pour rappel, Cheikh Fall avait rejoint l’équipe stéphanoise en août 2022 en provenance de Guédiawaye FC du Sénégal. Au bout d’une année au club, il avait signé son premier contrat professionnelle en juillet 2023. Il quitte l’AS Saint-Etienne sur 4 bouts de matchs disputés, soit 2 en Ligue 2 et 2 en coupe de France.