Mercato PSG : Le prochain gros départ après Donnarumma connu

Alors que le PSG négocie le transfert de Gianluigi Donnarumma avec Manchester City avant la fermeture du mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient déjà en train de planifier un autre départ colossal dans les mois à venir.

Mercato PSG : Après Donnarumma, Marquinhos sur la sellette

Après quatre saisons passées en Ligue 1, Gianluigi Donnarumma s’apprête à quitter les rangs du Paris Saint-Germain. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le gardien de 26 ans pourrait ne pas être le seul cadre de l’effectif à être sacrifié dans le nouveau projet initié par les dirigeants parisiens.

En interne, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique songeraient déjà à préparer l’après-Marquinhos, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028. Capitaine emblématique et figure du projet QSI depuis 2013, l’ancien joueur de l’AS Rome pourrait voir son statut remis en cause, au moment même où le club redéfinit son avenir après avoir remporté la première Ligue des Champions de son histoire.

Si Donnarumma s’apprête à rejoindre Manchester City, Marquinhos pourrait rester cette saison et plier ses bagages dans douze mois. Surtout que le PSG a investi plus de 65 millions d’euros cet été pour aller chercher Ilya Zabarnyi à Bournemouth. D’ailleurs, Luis Enrique semble déjà sous le charme de son nouveau défenseur central droit.

« Les conditions physiques et techniques de Zabarnyi sont parfaites pour le style de jeu que j’aime. Il est à l’aise avec le ballon, c’est important pour nous et sans le ballon, il est également un joueur qui normalement gagne ses duels. C’est un joueur qui va nous permettre de nous améliorer comme nous cherchons tout le temps », a déclaré l’entraîneur du Paris Saint-Germain, totalement convaincu par le recrutement de l’international ukrainien de 22 ans, après sa première titularisation dimanche soir face au FC Nantes, en clôture de la première journée de Ligue 1.