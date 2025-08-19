ASSE : Une grosse incertitude en défense avant Boulogne

Absent lors des deux premiers matchs de l’ASSE en Ligue 2, Maxime Bernauer sera-t-il disponible contre l’US Bologne, samedi ?

ASSE : Bernauer s’entraîne à l’écart, Nadé pressenti face à Boulogne

L’ASSE a affronté le Stade Lavallois et Rodez AF lors des deux premières journées du championnat, mais sans Maxime Bernauer. Choisi par Eirik Horneland pour former le duo avec la recrue Chico Lamba en défense centrale, il a été victime d’un pépin physique pendant la préparation du match contre Laval. Le défenseur français a été remplacé par Mickaël Nadé. Ce dernier a eu des soucis face aux Lavallois (3-3), mais il a réussi son match avec Chico Lamba dans l’axe, lors de la victoire sur RAF (4-0).

Lisez aussi : ASSE : Les supporters bientôt actionnaires du club

À voir

ASSE Mercato : Encore un départ acté à Saint-Etienne (Off)

À quatre jours de match de l’AS Saint-Etienne contre l’US Boulogne, l’incertitude demeure encore sur le probable retour de Maxime Bernauer. Selon les informations d’Evect, il s’est entraîné ce mardi à l’écart du collectif, sous la supervision de Paolo Gaudino, le nouveau préparateur physique en provenance de Manchester United.

Maxime Bernauer espéré contre Grenoble Foot

Il n’est certes pas encore forfait pour affronter l’USBCO, mais sa réintègre dans le groupe d’Eirik Horneland dans le courant de la semaine serait trop juste. Du coup, il est fort probable que Mickaël Nadé supplée encore l’ancien joueur du Dinamo Zagreb à Boulogne sur-Mer. Pour rappel, l’entraîneur de l’ASSE avait annoncé le probable retour contre Maxime Bernauer face à Grenoble Foot, le 30 août, avant la première trêve internationale de la saison.

Chico Lamba poursuit sa préparation adaptée

Par ailleurs, la source a indiqué que Chico Lamba a participé partiellement à l’entraînement collectif avant de se retrouver en salle pour poursuivre des exercices physiques. Comme l’avait expliqué Eirik Horneland, sa charge de travail est adaptée parce qu’il a disputé l’Euro Espoirs avec la sélection du Portugal avant de rejoindre l’AS Saint-Etienne.