Désireux de renforcer son secteur offensif la saison prochaine, le PSG se serait penché sur la situation de Jadon Sancho. Manchester United serait vendeur.

Mercato PSG : Jadon Sancho dans le viseur du Paris SG

Après le départ de Lionel Messi, qui a rejoint l’Inter Miami de David Beckham, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes pour renforcer son secteur offensif durant ce mercato estival. À la peine à Manchester United, où il n’arrive pas à justifier les 85 millions d’euros de son transfert en provenance du Borussia Dortmund en juillet 2021, Jadon Sancho pourrait quitter les rangs de Manchester United cet été. Luis Campos aimerait profiter de cette occasion pour relancer l’attaquant de 23 ans la saison prochaine. Et selon les derniers échos en provenance d’Angleterre, les Red Devils seraient ouverts à un départ de l’ancien prodige de Manchester City.

Jadon Sancho placé sur le marché par Manchester United

Face aux contraintes imposées par le fair-play financier, Manchester United veut vendre énormément cet été pour augmenter son budget de recrutement estimé à 140 millions d'euros. Dans cette optique, les dirigeants du club anglais auraient programmé une vaste opération de dégraissage qui concerne pas moins de 13 joueurs. En effet, selon les informations relayées ce lundi par le Daily Mail, les Red Devils seraient prêts à écouter des offres pour Eric Bailly, Alex Telles, Brandon Williams, Zidane Iqbal, Donny van de Beek, Fred, Hannibal Mejbri, Anthony Elanga, Dean Henderson, Harry Maguire, Scott McTominay, Jadon Sancho et Anthony Martial.

Au total, Manchester United pourrait obtenir environ 300 millions d'euros. Le manager Erik ten Hag et sa direction viseraient notamment 300 millions d’euros avec ces différentes ventes. Le Paris Saint-Germain aurait donc la possibilité d’intégrer Jadon Sancho dans son effectif dans les semaines à venir. Mais il faudra se montrer très convaincant puisque d’autres clubs seraient également positionnés pour récupérer le coéquipier de Marcus Rashford, notamment Tottenham, Aston Villa et Naples. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Sancho pourrait être cédé contre un montant compris entre 60 et 70 millions d'euros, selon ses dirigeants.