Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur les déclarations de Lionel Messi, qui a assuré qu'il n'était pas heureux lors de son passage au Paris Saint-Germain.

PSG : Lionel Messi, la sortie qui passe mal à Paris

Ses déclarations remontent à juin 2023 mais restent comme un os coincé en travers de la gorge des dirigeants parisiens. Le PSG a offert un pont d'or à Lionel Messi après son départ du FC Barcelone. Mais après deux saisons passées au club, l'Argentin n'a pas eu la langue légère au moment d'évoquer son passage au Parc des Princes. Le joueur attiré par Nasser Al-Khelaïfi en 2021 a avoué n'avoir pas été heureux pendant les deux années passées à Paris. Assurant qu'il ne s'amusait pas lors de son passage, Messi a révélé aux médias espagnols que cela a affecté sa famille. Des déclarations qui ont été mal accueillies du côté du PSG où on semble n'avoir toujours pas digéré ce qui semble être un affront. Le président du PSG n'a d'ailleurs pas manqué l'opportunité de répondre au champion du monde 2022.

La réponse sèche de Nasser Al-Khelaïfi à Messi

Au micro de RMC Sport, le dirigeant qatari du PSG s'est montré agacé par les déclarations de Lionel Messi. Et ce en dépit du respect et de toute l'admiration qu'il porte au joueur. Pour Al-Khelaïfi, l'Argentin est sans doute « le meilleur joueur de l'histoire » à qui il voue « un grand respect ». N'empêche que le président du Paris Saint-Germain fasse un remontage de bretelles à l'ancien du FC Barcelone. Le Qatari a été clair, « parler en mal du PSG après ça, ce n’est pas bien, c’est un manque de respect ». Si Nasser Al-Khelaïfi confie qu'il faut respecter le fait que Messi ait gagné contre Kylian Mbappé et la France, parlant de la Coupe du Monde 2022, il a aussi mis les choses au clair. Il veut « que les gens parlent quand ils sont là, pas quand ils ne sont plus là. »

Pour rappel, Lionel Messi a disputé 75 matchs pour un total de 32 buts et 35 passes décisives en deux saisons, avant de prendre la direction de la MLS, aux Etats-Unis. Il aura formé un magnifique trio avec Kylian Mbappé et Neymar au Paris Saint-Germain.