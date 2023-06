Alors que la direction de l'OM est proche de boucler l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, un dernier obstacle freine l’aboutissement de ce deal.

Mercato OM : Rien n'est fait pour Geoffrey Kondogbia

Après l'officialisation de l'arrivée de Marcelino en tant qu'entraîneur, l'Olympique de Marseille se tourne désormais vers son mercato estival pour renflouer son effectif. Parmi les pistes explorées par les responsables de l'OM, celle menée à Geoffrey Kondogbia se démarque. Le milieu de terrain de 30 ans, dont le contrat avec l'Atlético Madrid expire en juin 2024, aurait donné son accord pour rejoindre le club phocéen cet été.

Tout indiquait alors que son arrivée à Marseille était en bonne voie, sauf que la tendance a quelque peu changé. Le journaliste Ruben Oria confirme que l'OM est engagé dans des négociations avancées avec Geoffrey Kondogbia, mais il souligne également qu'aucun accord final n'a encore été conclu entre les différentes parties. Bien que l'ancien joueur du RC Lens soit ouvert à l'idée de revenir en Ligue 1, rien n'est encore conclu pour son transfert à l’OM. De plus, l’Atlético Madrid se montre jusqu’ici très exigeant pour son joueur.

C'est 8 millions d'euros pour Geoffrey Kondogbia

Alors qu’un montant de 4 millions d’euros était initialement évoqué, la direction du club entraîné par Diego Simeone aurait revu ses exigences à la hausse pour le transfert de Geoffrey Kondogbia. Toujours la source, l’Atlético Madrid réclamerait pas moins de 8 millions d'euros avant de céder son milieu de terrain expérimenté. Les négociations entre les différentes sont toujours en cours afin de trouver un terrain d’entente.

Par ailleurs, si le transfert de Geoffrey Kondogbia venait à se concrétiser, le club de Valence « obtiendrait entre 10 et 15% de la vente », indique la source. Les supporters de l’OM devront donc patienter avant de connaitre l’issue de ce dossier, car les négociations dans le domaine des transferts peuvent parfois être complexes et prendre du temps. Ainsi, il sera important de suivre de près l'évolution de cette situation pour savoir si Geoffrey Kondogbia rejoindra effectivement l'OM cet été et à quelles conditions.