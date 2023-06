L’arrivée de Geoffrey Kondogbia à l’OM se précise. L’Atlético Madrid est prêt à libérer son milieu de terrain à une seule condition durant ce mercato.

Mercato OM : Geoffrey Kondogbia donne sa priorité à Marseille

Étant parvenue à mettre la main sur son nouvel entraîneur en la personne de Marcelino, qui devrait rejoindre Marseille la semaine prochaine, la direction de l’OM se concentre à présent sur son recrutement estival. Le président Pablo Longoria et son équipe sont déjà à l'œuvre pour attirer de nouvelles recrues. Les supporters marseillais peuvent même se frotter les mains à l’idée de voir débarquer des renforts de poids. D’ailleurs, une première piste se concrétise, et elle mène à Geoffrey Kondogbia.

Arrivé à l’Atlético Madrid en novembre 2020, le milieu de terrain éprouve des difficultés à s’imposer au sein de l’effectif des Colchoneros. Cette saison, il a été très peu utilisé par l’entraîneur Diego Simeone avec un bilan de 20 rencontres disputées en championnat pour 10 titularisations. Après deux saisons passées à l’Atlético Madrid, le temps est peut-être venu pour lui de mettre les voiles.

Alors qu’il lui reste encore une année de contrat avec le club espagnol, Geoffrey Kondogbia semble déterminé à mettre les voiles dès cet été afin de bénéficier de plus de temps de jeu ailleurs. Alerté par ses velléités de départ, l’OM s’est rapidement positionné pour l’accueillir et semble proche pour boucler sa signature. Malgré la convoitise de l'OL et le Besiktas, l’ancien joueur du RC Lens donnerait sa priorité à l'OM, qui devra s’entendre avec l’Atlético Madrid pour finaliser ce deal. Et la situation se décante peu à peu.

L’Atlético Madrid fixe un prix accessible pour Geoffrey Kondogbia

En effet, la direction des Colchoneros ne s’oppose pas vraiment à son départ. Elle compte le vendre dès cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement la saison prochaine. Le club présidé par Enrique Cerezo aurait même fixé un prix pour se séparer de lui. Comme l’indique Diario AS, l’Atlético Madrid n’attendrait qu’un chèque d’environ 4 millions d’euros pour acter le transfert de Geoffrey Kondogbia, un montant plus ou moins accessible pour ses différents courtisans.

Ce prix abordable est peut-être dû à plusieurs facteurs, comme la volonté de faciliter le transfert du joueur de 30 ans qui n’exclut pas un départ à l’OM cet été. Les dirigeants marseillais savent donc ce qui leur reste à faire pour boucler l'opération. Les négociations entre les différentes parties devraient s'intensifier dans les jours à venir.