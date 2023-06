L’OM a récemment officialisé l'arrivée de Marcelino au poste d’entraîneur. En attendant sa prise de fonction, ses principaux bras droits ont été dévoilés.

Mercato OM : Marcelino attendu à Marseille en fin de semaine

L’Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur. Après André Villas-Boas, Jorge Sampaoli et Igor Tudor, l'OM a misé pour la quatrième fois de suite sur un entraîneur étranger sans expérience en France. C’est Marcelino qui a été choisi pour diriger l’équipe phocéenne la saison prochaine. Son arrivée « s’inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club » peut-on lire dans le communiqué de la direction marseillaise.

Marcelino, ancien entraîneur du FC Valence, de l'Athletic Bilbao et de Villarreal, se lance ainsi dans sa première expérience à l'étranger. Ayant forgé sa réputation grâce à son expertise tactique et à ses succès avec différents clubs espagnols, il sera confronté au défi d'imposer rapidement son style de jeu à Marseille. Selon les informations de La Provence, le nouvel entraîneur de l’OM est attendu en fin de semaine dans la cité phocéenne pour prendre ses fonctions et entamer la reprise de l’entraînement collectif prévu le 3 juillet prochain.

La nomination de Marcelino montre la volonté du club de se tourner vers des entraîneurs étrangers réputés, qui apporteront leur expertise et leur vision du football. Son objectif principal sera de façonner une équipe compétitive et de redonner une identité de jeu à l'OM en vue de retrouver les sommets du football français et européen. Et pour atteindre les objectifs, Marcelino pourra compter sur son staff habituel qui l’accompagnera dans cette aventure phocéenne.

Marcelino pourra compter sur son staff habituel

Toujours selon les informations du média local, le staff de Marcelino sera composé de plusieurs membres clés. Ruben Uria, son entraîneur traditionnel adjoint, fera partie de l'équipe pour apporter son expertise tactique et son soutien sur le terrain. Ismaël Fernandez, chargé de la préparation physique, sera également présent pour veiller à la condition physique des joueurs. Il sera assisté dans cette tâche par Sergio Garcia, spécialiste du travail individuel, du suivi et de l'analyse des données.

L'analyse du jeu sera confiée à Bruno Uria, fils de Ruben, qui sera responsable de l'analyse tactique et du suivi des performances de l'équipe. Il travaillera en étroite collaboration avec Pablo Manzanet, un autre membre éminent du staff de Marcelino. Alberto Torres aura quant à lui la responsabilité de la réathlétisation des joueurs blessés, contribuant ainsi à leur retour sur le terrain dans les meilleures conditions. Jonathan Ondina, déjà responsable de la nutrition du club marseillais, continuera à rendre ses services à Marcelino. La nutrition joue un rôle crucial dans la performance des joueurs, et son expertise contribue à optimiser les performances individuelles et collectives de l'équipe.

Avec un staff compétent et expérimenté à ses côtés, Marcelino aura les ressources nécessaires pour mettre en place sa vision du jeu et tirer le meilleur parti de l'effectif de l'OM. Le président Pablo Longoria et les supporters de l'OM espèrent que cette équipe technique solide permettra au club de retrouver son éclat d'antan et de connaître de nouvelles réussites sur la scène nationale et européenne.