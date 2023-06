Alors que Kylian Mbappé est annoncé partant du PSG pour aller au Real Madrid, un autre club fonce sur l'attaquant français.

Mercato PSG : Liverpool prêt à faire une folie pour Kylian Mbappé ?

Les jours passent, et l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain. Si le Real Madrid semble le mieux positionner pour s'attacher les services de l'attaquant français cet été, un autre club s'est positionné sur le dossier, si l'on en croit les informations divulguées par un agent Fifa ces dernières heures.

En effet, selon Marco Kirdemir, récemment invité sur Marca, Liverpool serait prêt à faire une véritable folie, en formulant une offre à plus de 300 millions d'euros pour Kylian Mbappé. "Liverpool est en concurrence avec le Real Madrid et veut payer une fortune pour Mbappé." Si cela venait à se confirmer, ce serait le transfert le plus cher de toute l'histoire du football. Néanmoins, l'option du pensionnaire de Premier League paraît peu probable pour le natif de Bondy, lui qui n'envisage pas de rejoindre un autre club que le Real Madrid pour la suite de sa carrière.

Le Qatar est très remonté contre Kylian Mbappé

Toujours selon les dires de Marco Kirdemir, le Qatar l'aurait mauvaise envers Kylian Mbappé, après que ce dernier ait refusé d'activer son option qui devait lui permettre de prolonger d'une année supplémentaire au PSG. "J'ai parlé avec des personnes proches de la famille qatarie qui dirigent le club et ils m'ont dit qu'ils étaient très en colère. Ils avaient confiance sur le fait qu'il allait prolonger. L'émir est très contrarié."

La position du Qatar concernant Kylian Mbappé est toujours aussi claire : soit l'attaquant français prolonge au Paris Saint-Germain, soit il quitte le club dès cet été, mais il n'est pas question qu'il parte gratuitement la saison prochaine. Nul doute que ce dossier devrait faire couler encore beaucoup d'encre dans les jours à venir.