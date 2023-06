Alors que Pablo Longoria était en concurrence avec le RC Lens pour recruter Andy Diouf, le transfert de l'ancien rennais se précise.

Mercato OM : Andy Diouf se rapproche du RC Lens

C'est une piste ambitieuse qui s'apprête à tomber à l'eau pour Pablo Longoria. Désireux de renforcer son milieu de terrain durant le mercato estival, le président marseillais est sur plusieurs pistes, dont celle menant à Andy Diouf. Le jeune formé au Stade Rennais a réalisé une excellente saison au FC Bâle.

Appartenant depuis peu au club suisse, le joueur de 20 ans est courtisé par l'OM mais également par le RC Lens, qui chercher un potentiel remplaçant à Seko Fofana en cas de départ du milieu ivoirien vers l'Arabie saoudite. Et ces dernières heures, le dossier aurait considérablement évolué, mais pas dans le sens espéré par Pablo Longoria et l'OM. En effet, selon les informations de Foot Mercato, un accord entre le FC Bâle et le RC Lens aurait d'ores et déjà été trouvé, et il ne manquerait plus que l'accord du joueur pour finaliser l'opération.

D'autres options explorées par Pablo Longoria

Si le dossier Andy Diouf a pris du plomb dans l'aile ce mardi, Pablo Longoria possède d'autres alternatives pour renforcer l'entrejeu marseillais. La piste la plus chaude à l'heure actuelle concerne Geoffrey Kondogbia, avec qui le président marseillais tient un accord verbal. L'OM est également à l'affût concernant le milieu du RC Strasbourg, Habib Diarra, qui intéresse également le RC Lens en ce début de mercato estival.

Pas de quoi s'affoler donc pour les supporters marseillais, qui commencent à s'impatienter de ne pas voir la moindre recrue débarquer en cette fin du mois de juin. Le club sera de passage mercredi devant la DNCG pour faire un point sur les finances du club, et il est fort à parier que les choses se décantent très rapidement si le bilan de ce rendez-vous est jugé positif par la direction marseillaise.