Alors que Kylian Mbappé est proche de quitter le PSG durant le mercato estival, découvrez le potentiel successeur de l'attaquant français.

Mercato PSG : Kylian Mbappé se rapproche d'un départ

L'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain continue de s'assombrir. Malgré son envie de rester jusqu'à la saison prochaine, l'attaquant français a provoqué la colère de ses dirigeants, et également celle de l'émir du Qatar qui n'envisage pas un seul instant de voir la star du club de la capitale partir gratuitement en 2024.

Nasser Al-Khelaïfi, qui s'est entretenu avec Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, a été très clair sur le sujet, et a affirmé sa volonté de voir son numéro 7 prolonger pour rester. En cas de refus, un départ cet été serait alors inévitable. Et au fil des jours, c'est la deuxième option qui prend de plus en plus de poids à Paris. Le Real Madrid, toujours désireux de faire venir l'attaquant français, semble déjà enclin à formuler une offre au Paris Saint-Germain, qui a fixé le prix de son joueur à 200 millions d'euros. En parallèle, Luis Campos travaille sur son potentiel successeur, et une piste commence à se dégager.

Marcus Rashford, le PSG reste à l'affût

C'est un profil apprécié depuis plusieurs années au Paris Saint-Germain. Marcus Rashford, auteur d'une très bonne saison avec Manchester United, est toujours dans les petits papiers des dirigeants parisiens. Luis Campos pourrait se pencher sur son cas si le départ de Kylian Mbappé venait à se confirmer, et le dossier pourrait être plus facile à gérer que lors des saisons précédentes.

En effet, Marcus Rashford est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Manchester United, et n'a pas encore prolongé son bail. Cela signifie que s'il ne part pas durant le mercato estival, il serait un joueur libre l'été prochain, un cas de figure qui ne devrait pas plaire aux dirigeants mancuniens. Le voir partir dans les prochaines semaines ne paraît donc pas impossible, mais il faudra sortir le chéquier, car les Red Devils ne feront aucun cadeau au PSG.