Alors que Christope Galtier n'a toujours pas quitté le PSG, tous les détails sont finalisés pour l'arrivée de Luis Enrique.

Mercato PSG : Luis Enrique a passé 48 heures à Paris

Il n'est pas encore officiellement nommé, mais il se prépare bel et bien à devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. D'après les informations dévoilées par Le Parisien ce jeudi, Luis Enrique a passé 48 heures dans la capitale française, où il a pu régler les derniers détails de son futur contrat.

L'ancien sélectionneur de la Roja a également visité le tout nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, où les joueurs sont attendus prochainement pour la reprise de l'entraînement. La source indique également que si Luis Enrique s'est rendu à Paris, c'est surtout parce que Christophe Galtier ne devait plus être associé au PSG ces dernières heures. Mais les discussions concernant la rupture de contrat du natif de Marseille prennent plus de temps que prévues, et devraient être bouclées dans les prochains jours. Le journal évoque une indemnité de fin de contrat de 6 millions d'euros pour l'ancien coach du LOSC.

Le mercato et la composition de son staff évoqués

Toujours selon les informations du Parisien, Luis Enrique s'est entretenu avec ses futurs dirigeants afin d'évoquer la composition de son staff et aussi le mercato estival. À l'heure actuelle, plusieurs arrivées ont été bouclées par le PSG, dont celle de Lucas Hernandez qui, d'après Marca, est actuellement dans la capitale française pour passer sa visite médicale.

Toutes les officialisations auront lieu au début du mois de juillet, mais nul doute que Luis Campos travaille en fonction des demandes de Luis Enrique, qui a demandé de nombreuses garanties pour accepter de rejoindre le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Sauf retournement de situation, tout laisse à penser que le technicien espagnol sera bien présent dans quelques jours pour commencer son aventure à Paris.