Alors que le PSG essaye de finaliser au plus vite le départ de Christophe Galtier, la date de l'officialisation a été dévoilée pour Luis Enrique.

Mercato PSG : Départ de Christophe Galter, pourquoi ça coince ?

Le mois de juillet approche et le Paris Saint-Germain n'a toujours pas officialisé l'arrivée de son futur entraîneur, ni le départ de celui actuellement en poste. Mis au courant il y a plusieurs semaines maintenant qu'il ne poursuivrait pas l'aventure sur le banc parisien la saison prochaine, Christophe Galtier ne compte pas partir aussi facilement. Aperçu le 21 juin dernier à Paris pour négocier la rupture de son contrat, le natif de Marseille est toujours lié au club de la capitale, ce qui montre que les négociations sont plus difficiles que prévues.

L'ancien coach du LOSC et de l'OGC Nice est sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, et va donc devoir toucher une indemnité suite à la rupture de son contrat. Et c'est visiblement sur ce point-là que les discussions sont complexes. Le problème, c'est que tant que le départ de Christophe Galtier n'est pas bouclé, l'arrivée du futur entraîneur ne peut pas être officialisée.

Luis Enrique, pas d'arrivée prévue avant début juillet

Ce jeudi matin, L'Équipe en dit plus sur la future arrivée de Luis Enrique au PSG. Selon le quotidien sportif, le technicien espagnol n'arrivera pas avant le début du mois de juillet au sein du club de la capitale. Une annonce pourrait avoir lieu la semaine prochaine, mais là encore, il n'y a rien de sûr à 100%.

Ce retard a évidemment un impact sur la reprise des joueurs parisiens, puisqu'à ce jour, aucune date n'a encore été annoncée. Et si elle devait se tenir le 4 juillet, on tablerait désormais sur le 10 juillet d'après certaines sources internes du club francilien. Beaucoup d'incertitudes déjà présentes au PSG, alors même que la saison n'a pas encore commencé. De quoi inquiéter encore un peu plus les supporters parisiens.