Le Stade de Reims s’est offert les services d’un autre attaquant, vendredi, après l’arrivée d’Oumar Diakité en Marne il y a une dizaine de jours.

Mercato Stade de Reims : Amine Salama rejoint le SDR en provenance d’Angers

Le Stade de Reims poursuit son mercato estival sans bruit. Après le maintien en Ligue 1 (à la 11e place), le club champenois a perdu son meilleur buteur Folarin Balogun (22 ans). Il est reparti à Arsenal à l’issue de son prêt d’une saison. Pour combler le départ de l’international américain, le SDR a recruté Oumar Diakité (19 ans) le 21 juin dernier. L’attaquant ivoirien est en provenance du RB Salzbourg. Ce vendredi, le Stade de Reims a encore signé un polyvalent attaquant, en la personne d’ Amine Salama (23 ans). Il a été transféré d’Angers SCO (relégué en Ligue 2), club avec lequel il a été révélé la saison dernière. Selon le site spécialisé Transfermarkt, son transfert a été conclu à 4 M€.

Pol-Edouard Caillot, le directeur sportif du Stade de Reims, décrit le profil du joueur formé à Montrouge FC : « Ce qui dénote le plus chez Amine Salama, c'est cet alliage de puissance et de finesse technique. Il a une mobilité et une fluidité dans la gestuelle qui sont déconcertantes pour un joueur qui mesure plus de 1,90 m. » La troisième recrue du Stade de Reims a déclaré après sa signature : « C'est le club idéal pour parfaire ma progression, peut-être l'un des meilleurs clubs étape d'Europe. J'ai tout de suite été séduit par le projet et les idées de jeu. » Pour rappel, le club entrainé par Will Still a recruté l’expérimenté gardien de but, Ludovic Butelle (40 ans), après Oumar Diakité.