Angers SCO Mercato : Bernardoni transféré de Bordeaux (Off)

Paul Bernardoni est recruté par Angers SCO sans surprise. Le gardien de but des Girondins de Bordeaux était pressenti en Anjou ces dernières semaines.

Angers SCO : Paul Bernardoni signe un contrat de 4 saisons

Bernardoni à Angers SCO grâce à ses performances à Clermont et à Nîmes





Paul Bernardoni a rejoint Angers SCO pour les quatre prochaines saisons. Il a signé son nouveau contrat après avoir passé la visite médicale sans souci. Le gardien de but de Bordeaux s'est lié au Sporting Club de l'Ouest jusqu’au 30 juin 2024 et est ainsi sa première recrue estivale. D’après L'Équipe, les Girondins vont toucher un chèque de 7 M€ dans la transaction. Le quotidien sportif précise que le paiement se fera en trois tranches et que les Bordelais ont inclus un pourcentage à la revente dans le deal avec Angers SCO. Alors que le patron du club de Maine-et-Loire a nomméau poste de président délégué en mars 2020, la source indique que c’est le président Saïd Chabane en personne qui a géré le dossier Paul Bernardoni, vu la saison peu satisfaisante de Ludovic Butelle.Le portier de 23 ans formé à l’ES Troyes n'entrait pas dans les plans du club au scapulaire. C’est ce qui explique son prêt successif à Clermont Foot (2017-2018), puis au Nîmes Olympique (2018-2020), lors des trois dernières saisons. C’est dans ces deux clubs qu’il s’est d’ailleurs mis en exergue, attirant du coup l’attention des recruteurs sur lui. Lors de son unique saison à Clermont-Ferrand, il a joué les 38 matchs de Ligue 1 en entier. Idem chez les Crocos, en 2018-2019. Lors de l’exercice dernier, arrêté après 28 journées, Paul Bernardoni a été titulaire 25 fois. Rappelons que le coach Stéphane Moulin a déjà signifié à Ludovic Butelle (gardien de but de 37 ans) que c'est bien la recrue estivale qui sera le N°1 dans les perches d'Angers SCO la saison prochaine.