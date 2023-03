Publié par Thomas G. le 21 mars 2023 à 16:40

Battu par l' OM le week-end dernier, Will Still, entraîneur du Stade de Reims, s'est exprimé sur un éventuel départ en Premier League.

La série d’invincibilité du Stade de Reims a pris fin ce week-end, après 19 matchs sans défaite. Les hommes de Will Still se sont inclinés à domicile 2-1 face à l’ OM. Un premier accroc pour l’entraîneur belge qui était invaincu depuis son arrivée.

Après le match face à l’ OM, Will Still s’est exprimé au micro de Sky Sports concernant son avenir et ses ambitions. L’entraîneur anglais a confirmé qu’entraîner en Premier League était un objectif. « L'Angleterre m’a toujours semblé être ma maison et un endroit où j'aimerais retourner, J'aurais l'impression de rentrer chez moi, tout simplement parce que la culture anglaise fait partie de moi, de mes racines, de ma famille, de ce que je suis. »

Une déclaration qui a de quoi inquiéter les supporters du Stade de Reims. En parallèle, les dirigeants rémois aimeraient prolonger le contrat de l’entraîneur belge qui expire en 2024. Toutefois, le SDR va devoir trouver les bons arguments pour convaincre Will Still de rester.

Stade de Reims Mercato : Will Still rêve de la Premier League

L’entraîneur belge est désormais très convoité, notamment en Premier League. Ces dernières semaines, Will Still était dans le viseur de Southampton et de Leeds. La folle remontée au classement du Stade de Reims a permis au jeune entraîneur belge de se révéler aux yeux du grand public.

Will Still a également évoqué un éventuel départ en Premier League en expliquant que c’était l’un de ses rêves. « Je pense que si vous demandez à n'importe quel enfant ce qu'il aimerait faire, il vous répondra qu'il aimerait être un footballeur ou un manager de Premier League. Et je ne suis pas différent. J'ai été élevé comme tout le monde et j'avais les mêmes rêves. Je vais continuer à les réaliser. »

L’été pourrait donc être mouvementé pour le Stade de Reims qui souhaite garder Will Still. D’autant plus que selon Foot Mercato, l’entraîneur de 30 ans serait désormais pisté par West Ham, son club de cœur.