Après de l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, la direction de l’OM vient d’officialiser la signature d’une deuxième recrue durant ce mercato.

Tout va très vite du côté de l’Olympique de Marseille qui continue de renforcer son effectif durant ce mercato estival. Après l’arrivée de son nouvel entraîneur en la personne de Marcelino, l’OM n’a pas tardé pour mettre la main sur sa première recrue estivale. Comme prévu, Geoffrey Kondogbia s’est engagé avec l’OM sur la base d’un contrat de trois ans avec une année supplémentaire en option. Le montant de son transfert est estimé à environ 8 millions d’euros.

Mercato OM : Le transfert défintif d'Amine Harit officialisé

Son arrivée représente un gros coup pour l’OM, qui renforce son milieu de terrain avec un joueur référencé au niveau européen et très expérimenté. Mais, ce n’est pas terminé. Quelques heures après l’arrivée de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético Madrid, l’Olympique de Marseille vient d’officialiser une deuxième signature. Il est question du transfert définitif d’Amine Harit.

Prêté une première fois par Schalke 04 lors de la saison 2021-2022, l’international marocain avait fait son retour à l’OM lors du dernier mercato estival sous la forme d’un second prêt et il n’a pas tardé pour retrouver des couleurs sous le maillot phocéen. Amine Harit a été l’un des pions essentiels de l’Olympique de Marseille en première partie de saison. Cependant, il sera freiné dans son élan par une grave blessure au genou survenu lors du choc contre l’AS Monaco (2-3) en novembre dernier.

Cette grave blessure l’a empêché de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar avec le Maroc et l’a éloigné des terrains pour la suite de la saison. Convaincue de son talent et de son profil prometteur, la direction de l’OM a tout de même décidé de le recruter définitivement. Ce vendredi, le club présidé par Pablo Longoria a annoncé que l’option d’achat d’Amine Harit a été levée. Le joueur 26 ans va signer un contrat avec le club phocéen et espère revenir en pleine forme la saison prochaine sur les pelouses de la Ligue 1.