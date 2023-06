Après l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, l’OM tente de boucler une autre signature en Espagne. Marcelino vise l’un de ses anciens protégés à l’Athletic Bilbao.

Mercato OM : Marcelino fonce sur Unai Vencedor

Le mercato estival s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille, qui est en passe d’officialiser l’arrivée de Geoffrey Kondogbia. Ayant obtenu l'accord de l’Atlético Madrid, le milieu de terrain de 30 ans est arrivé ce vendredi dans la cité phocéenne afin de passer la traditionnelle visite médicale. Si tout se passe bien, il signera un contrat de 4 ans avec l’OM, soit jusqu’en juin 2027.

L’officialisation de sa signature à Marseille n’est plus qu’une question d’heures et ce n’est pas terminé. D'autres renforts sont encore attendus dans la cité phocéenne d'ici la fin du marché des transferts. D’ailleurs, la presse espagnole dévoile une nouvelle piste explorée par le président Pablo Longoria et son équipe. En effet, El Chiriguinto TV assure que l'OM a jeté son dévolu sur Unai Vencedor.

Âgé de 22 ans, le jeune milieu de terrain espagnol évolue à l’Athletic Bilbao. Un club avec lequel il a disputé 10 rencontres, toutes compétitions confondues la saison dernière. À noter que Unai Vencedor a fait ses débuts en équipe première sous les ordres de Marcelino. C’est d’ailleurs le nouvel entraîneur de l’OM qui aurait soufflé son nom à ses dirigeants.

Un prêt à l’étude pour Unai Vencedor

Cette nouvelle piste démontre la volonté de l'OM de renforcer son effectif avec des joueurs talentueux et prometteurs. En plus de l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Unai Vencedor témoigne de l'ambition du club d’accélérer dans son recrutement estival. La source ajoute que le club phocéen envisagerait de le recruter sous la forme d’un prêt. Reste à savoir si cette opération aboutira.

Quoi qu’il en soit, ces mouvements sur le marché des transferts soulignent l'influence grandissante de Marcelino sur le recrutement de l’OM. Sa connaissance du marché espagnol et sa capacité à attirer des talents prometteurs sont des atouts précieux pour le club phocéen. La suite du mercato sera très mouvementé à Marseille