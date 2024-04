Succession d’Amine Harit : L’OM prépare un joli coup au RC Lens

Face aux prestations mitigées d’Amine Harit, la direction de l’OM travaille déjà sur le recrutement d’un nouveau milieu offensif susceptible de le remplacer. Et les Phocéens se tournent vers le RC Lens.

Mercato OM : Le concurrent d’Amine Harit déniché au RC Lens ?

Le mercato estival s’annonce très agité du côté de l’Olympique de Marseille, avec un Pablo Longoria déjà au travail pour renforcer l’effectif. Le président de l’OM ne compte pas attendre la fin de la saison pour planifier ses recrutements et semble concentré sur plusieurs secteurs clés de l’équipe. Avec l’aide de son conseiller sportif Medhi Benatia, Pablo Longoria a probablement entamé l’identification des postes à renforcer, et le milieu de terrain en fait partie.

Dans ce secteur de jeu miné des blessures, un regard particulier est porté sur Amine Harit. Censé à mener de la créativité, de l’efficacité et faire la différence dans l’entrejeu, l’international marocain peine à se monter à la hauteur des attentes placées en lui. Et ses statistiques cette saison sont peu flatteuses avec 1 but inscrit et 2 passes décisives en 24 rencontres de Ligue 1. Ces performances sont peu rassurantes.

Si bien que, selon les informations d’un scout marseillais, Bastien Cordoléani, l’OM envisagerait de recruter un milieu offensif pour concurrencer ou remplacer l’international marocain. Une piste du côté du RC Lens est même évoquée, avec des discussions en vue entre les différentes parties.

David Pereira Da Costa dans le viseur de l’Olympique de Marseille

L’information intéressante révélée par Bastien Cordoléani est l’intérêt de l’OM pour David Pereira Da Costa, le milieu offensif de 23 ans évoluant au RC Lens. Avec trois buts et autant de passes décisives en Ligue 1 cette saison, le Portugais aurait rapidement attiré l’attention des recruteurs marseillais. Son profil de créateur pourrait apporter de la valeur ajoutée à l’effectif phocéen.

Mais l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club de Ligue 1 sur cette piste offensive. « Je vais donner une info à ce sujet. Je sais que l’OM, comme Monaco, suit de très près David Pereira Da Costa », a-t-il déclaré dans le Talk Show du Phocéen. Les différents prétendants devront donc se montrer très généreux pour tenter de signer David Pereira Da Costa, qui sera sans doute un joueur à suivre de près lors du mercato estival.