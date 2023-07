L'OL a fait une offre au FC Sochaux pour un milieu de terrain. L'Olympique Lyonnais espère doubler le FC Lorient sur ce dossier.

Mercato OL : Skelly Alvero dans le viseur de Lyon et Lorient

Le jeune milieu de terrain du FC Sochaux, Skelly Alvero, intéresse grandement le board lyonnais. Selon Foot Mercato, une offre de 4 millions d'euros plus bonus a été transmise. À 21 ans, le milieu défensif est truffé de qualités. Doté d'un très bon sens de l'anticipation, il sait ensuite relancer proprement, avec ce goût pour les passes et les dribbles qui cassent des lignes.

Excellent de la tête grâce à ses deux mètres de haut, il peut aussi jouer de son physique pour mettre à mal l'adversaire. Un profil réclamé par Laurent Blanc depuis plusieurs mois, encore un peu jeune, mais qui sort d'une excellente saison de Ligue 2 pour sa première. En 31 matchs, dont 20 en tant que titulaire, il a disputé quasiment 2000 minutes, et n'a reçu que trois cartons jaunes et un rouge.

Le FC Lorient a aussi dégainé pour Skelly Alvero

Provisoirement relégué administrativement en National 1 par la DNCG, le gendarme financier du foot français, le FC Sochaux compte sur la vente d'une partie de son équipe pour sortir un peu la tête de l'eau et rester en Ligue 2. Estimé à 3 millions d'euros, Skelly Alvero est le deuxième joueur le plus cher de l'effectif, derrière Rassoul Ndiaye, qui en vaut 4 millions. Il est donc invité à partir, mais pas à n'importe quel prix. Le FC Lorient a aussi formulé une première offre de 4 millions d'euros en début de semaine pour le jeune milieu. Avec son offre à tiroir, l'OL espère donc doubler les Merlus et attirer le jeune franco-angolais.