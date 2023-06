L’OL est à la recherche d’un directeur général depuis le départ de Jean-Michel Aulas en mai dernier. Et il se pourrait que son successeur ait été trouvé.

OL : Le nom du successeur intérimaire de Jean-Michel Aulas

L’Olympique Lyonnais, orphelin depuis mai de son président historique Jean-Michel Aulas, doit trouver un nouveau directeur général. John Textor, actionnaire majoritaire du club, ne voulant pas exercer cette fonction au sein du club rhodanien sur le long terme. Selon Hugo Guillemet de L’Équipe, Eagle Football, dont John Textor fait partie, l’actionnaire majoritaire de l’OL aurait trouvé quelqu’un pour assurer l’intérim.

Il s’agit de Santiago Cucci, le PDG de Dockers (Levi Strauss & Co), qui occupait un poste de directeur haut placé au sein de l’entreprise Eagle Football. Santiago Cucci est un dirigeant basque qui a eu beaucoup de succès dans la mode, lui qui a été dirigeant pour des marques comme Tommy Hilfiger ou encore Quicksilver pour ne citer qu'elles.

Santiago Cucci, seulement une solution temporaire

Mais Santiago Cucci ne resterait pas à ce poste indéfiniment, malgré le fait qu’il parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol. De plus, l’OL connaît actuellement quelques difficultés financières, et la DNCG est très attentive à la situation du club. Et après un premier entretien avec la DNCG hier, l’OL va devoir fournir des éléments complémentaires à la DNCG qui n’a pas été convaincu par la présentation de John Textor.

Eagle Football a donc missionné une société américaine de chasseurs de tête, CAA Base, qui va devoir trouver une personne capable d’être le directeur général du club sur le long terme, et de passer après Jean-Michel Aulas qui aura apporté en 36 ans, 7 titres de champions de France chez les hommes, et 8 Ligues des Champions à la section féminine dont 7 consécutives.