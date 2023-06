La piste menant à Ibrahim Sissoko du FC Sochaux n’est pas refermée malgré les dernières rumeurs. Elle est plutôt en stand-by pour une raison désormais connue.

Mercato : L'ASSE attend le bon moment pour Ibrahim Sissoko

Ibrahim Sissoko est bel et bien une cible de l’ASSE pour ce mercato estival. Il fait partie des profils étudiés par Loïc Perrin et son équipe de recruteurs pour renforcer les Verts, après le départ de Jean-Philippe Krasso et Lenny Pintor. Toutefois, la direction stéphanoise n’a pas encore lancé l’offensive pour recruter le buteur du FC Sochaux-Montbéliard, d'après Mohamed Toubache-Ter. Toutefois, on en sait un peu plus sur la raison qui pousse l’AS Saint-Étienne à prendre son temps dans le dossier de l’avant-centre des Lionceaux. Selon But Fotball Club, Sainté aurait décidé d’observer de près la situation du club doubiste, avant de foncer sur Ibrahim Sissoko.

Le FC Sochaux-Montbéliard est en effet relégué administrativement en National par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Les Sochaliens vont certes faire appel, mais s’ils sont déboutés par le CNOSF, ils seraient contraints de laisser filer plusieurs joueurs professionnels. Parmi eux, la cible de l’ASSE, sous contrat jusqu’en juin 2026. Si l’on en croit la source, c’est donc par pure stratégie, pour économiser des sous, que l’AS Saint-Étienne n’est pas pressée de boucler le dossier Ibrahim Sissoko (27 ans).

Mercato ASSE : Ibrahim Sissoko trop cher pour Saint-Étienne !

Il faut préciser que le FC Sochaux, détenu par l’actionnaire chinois (via le groupe Nenking), doit éponger une dette estimée à 22 M€, selon France Bleu Belfort Montbéliard. Pour revenir à Ibrahim Sissoko, il a marqué 13 buts et délivré 5 passes décisives en 35 matchs de Ligue 2 la saison dernière. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il vaut 2,2 M€ sur le marché des transferts. Une somme que l'ASSE ne peut évidemment pas investir pour transférer le Franco-Malien de 31 ans.